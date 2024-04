Jorge Ortiz de Pinedo reacciona a la ola de llamadas por su supuesto grave estado de salud

Jorge Ortiz de Pinedo está en la espera del doble trasplante de pulmón al que necesita someterse, el actor y productor de 76 años reveló que ambos pulmones están muy dañados después de que les quitaran tumores; con el trasplante dejaría de usas oxígeno suplementario por el el resto de su vida.

Esta situación no ha impedido que siga trabajando, durante un tiempo estuvo viviendo en Acapulco, lugar que le ayudó a mejorar su calidad de vida, sin embargo, ya está de vuelta en la Ciudad de México para preparar una nueva puesta en escena.

Ortiz de Pinedo suele ser muy activo en redes sociales, donde recientemente celebró, como Presidente del Patronato de La Casa del Actor, el asilo de los actores de México, los 80 años de vida del lugar.

La casa del actor festeja 80 años de vida. Foto: Diego Simón Sánchez.

Jorge Ortiz de Pinedo, desconcertado por llamadas

A través de un video que compartió en sus redes, Jorge Ortiz de Pinedo se dijo sorprendido por la ola de mensajes y llamadas que recibió de sus amigos alertados por su supuesto estado de salud grave.

“Pensé que no hacía falta decir nada pero ante la ola de mensajes, de llamadas que me están mandando todos, muchos amigos de varios chats, etc, me da muchísimo gusto agradecerles a todos la preocupación, decirles que estoy muy bien, no hagan caso, son rumores, son rumores, y por favor no me manden flores, bye”, expresó.

El actor Arath de la Torre, protagonista de la nueva versión de "Dr. Cándido Pérez", la cual protagonizo Ortiz de Pinedo en 1987, compartió el mensaje de quien llama su maestro y amigo.

Jorge Ortiz de Pinedo ha dicho en varias ocasiones que se arrepiente de la adicción que durante muchos años tuvo por el cigarro, ésta era tan fuerte que logró que Televisa le diera un permiso especial para que pudiera trabajar como productor fumando, aunque no actuando.

