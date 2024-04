Nora Velázquez, "Chabelita", revela que Jorge Ortíz de Pinedo se negó a aumentarle el sueldo

Nora Velázquez, la actriz detrás de "Chabelita", el personaje entrañable que buscaba ser perdonada por sus pecados con la ayuda de un sacerdote en "La casa de la risa" (2003- 2005) de Televisa, recientemente compartió detalles de su trayectoria actoral y los desafíos que enfrentó durante uno de los momentos más destacados de su carrera, entre ellos, la complicada relación con el actor Jorge Ortíz de Pinedo.

En entrevista con Matilde Obregón, Nora reveló que, en una etapa en la que su personaje ya había ganado reconocimiento público, se acercó a Pinedo, quien en ese momento ejercía como productor, para discutir un posible aumento de sueldo. Sin embargo, la respuesta fue negativa, e incluso Nora afirma que fue objeto de burla por parte del famoso.

La comediante Nora Velázquez, quien hacía a Chabelita. Foto: Vía Instagram oficial.

"Lo que pasa es que siento que cuando están en el papel de productores se sienten la divina garza envuelta en huevo. Yo me acerqué con humildad para decirle que me aumentara el sueldo porque me pareció era justo, Chabela ya era Chabela. Pensé que cuando logras eso ya te puedes dar el lujo de pedirlo y no", expresó Nora. Aunque finalmente se concedió un aumento de apenas 400 pesos, la relación entre ambos se vio afectada, y nunca volvieron a trabajar juntos.

La experiencia dejó en Nora un sentimiento de humillación y falta de valoración por su trabajo.“La actitud, sienten que te humillan, que no valoran tu trabajo y sí da mucho coraje. Se burló y me sentí muy incómoda.", agregó: "finalmente él es como es y es su programa y su producción y si me parece bien y sino ya sé. Yo me debo al público que ama a Chabela. Flojita y cooperando”, concluyó.

La artista también destacó que, afortunadamente, cuando el personaje llegó a su vida, ya contaba con años de experiencia en el escenario y un espectáculo bien establecido.