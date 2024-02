Nora Velázquez, la icónica "Chabelita", fue víctima de un choque automovilístico

La comediante mexicana Nora Vázquez, conocida por su papel como “Chabelita”, se vio involucrada en un fuerte accidente vehicular del cual, afortunadamente, salió ilesa, pues el percance ocurrió en la zona de San Cosme, mientras ella y su hermana se encontraban disfrutando de una obra de teatro.

Según las declaraciones de la famosa, el pasado 14 de febrero, un automóvil impactó la camioneta de su hermana y luego se dio a la fuga. Por suerte para Velázquez, un reportero independiente que se hallaba en las cercanías, a raíz de la presencia de algunos medios en el estreno de la obra teatral “Paquito querido”, evento al cual también asistió Nora, pudo brindarles ayuda a ella y a su familiar.

"Un coche vino, le pegó y se fue. El acomodador nos dijo que aquí estaba bien y así quedó esto", expresó la artista en el canal de Youtube “UrbanPopMx”. En el video se puede apreciar que la unidad sufrió daños considerables en la parte frontal, con la defensa completamente impactada.

Captura vía Youtube.

“La camioneta es de mi hermana, pero es como si fuera la mía porque venimos juntas y este, lo que pasa es que el cuidador nos dijo: ‘Sí, no se preocupen aquí se la cuidamos. Le pagamos 80 pesos y no está y no responde. La persona que le pagó, pues oye”, agregó la actriz.

Nora responsabilizó al franelero por no cuidar el vehículo y aseguró que podría reconocerlo, ya que era "guapetón" y joven. “Mi hermana está hablando con el seguro, tiene que moverse con grúa, no podemos moverlo nosotros”, compartió, entonces,

En cuanto a la posibilidad de levantar una denuncia contra el joven responsable, comentó que en México la educación civil es deficiente y dudó que una denuncia fuera efectiva. “No serviría de algo una denuncia, vivimos en México donde las personas no tenemos educación civil, a mi hermana no le hacen caso”.

Esperaba que la respuesta del seguro fuera favorable, ya que se paga una cantidad razonable: “a estas horas de la noche, nosotras solas pues no está lindo”, externó.

Hasta el momento, Nora no ha dado más detalles sobre si el seguro les proporcionó alguna solución.

