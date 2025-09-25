"Una Familia de Diez" se prepara para el estreno de su temporada número 12, en medio de complicaciones derivadas del estado de salud de su creador y protagonista, Jorge Ortiz de Pinedo, que obligaron a llevar la producción a Acapulco.

Aunque desde hace ya un par de entregas, Placido y compañía cambiaron su pequeño departamento en la CDMX por las costas de Guerrero, el actor sigue muy agradecido con su equipo de trabajo por las facilidades que le han dado para continuar la serie en un lugar fuera de lo común para un proyecto de este tipo.

“No es fácil que un sitcom salga del foro. Ocasionalmente van a una locación, pero aventarse todas las temporadas que hicimos en Acapulco, ha sido un heroísmo”, dijo en conferencia de prensa.

Ortiz de Pinedo también aprovechó el espacio para aclarar los rumores sobre la supuesta cancelación del proyecto. El productor afirmó que todo se trató de un malentendido pues "Una Familia de Diez" sigue activa.

Además de esto, Jorge compartió que esta nueva temporada guarda un valor muy especial en el corazón de todo el elenco, pues no sólo se enamoraron de las playas, también de las personas y su lucha por reconstruir el puerto tras el golpe del último huracán.

“Éramos 80 personas filmando y con un cariño del pueblo fantástico. Nos acogió de una manera espectacular y estamos felices de estar trabajando ahí y de luchar por la reconstrucción de Acapulco”, afirmó.

¿Cuántas temporadas tendrá Una familia de Diez?

"Una Familia de Diez", por ahora, tiene 12 temporadas contando se estrenará este domingo 28 de septiembre por Vix, pero Jorge Ortiz de Pinedo ha confirmado que la serie ya cuenta con grabaciones finalizadas para continuar en 2026.

Mismas que dictarán el futuro del proyecto en el que se cuentan personalidades como Mariana Botas, pues, según el actor, podrían llegar a “14 como el Madrid”, refiriéndose a las UEFA Champions League que tiene el conjunto blanco, entrega que hipotéticamente llegaría en 2027.

