El autor del éxito musical “La planta”, Jorge Guevara, afirmó que está listo para reconstruir su carrera musical, luego de casi dos décadas de ausencia donde pasó por diferentes conflictos emocionales y de salud.

Perteneció a la banda Caos, después a Elefante y con ambas colocó temas que a la fecha siguen sonando, pero después no sabe por qué le entró cierta inseguridad y prefirió alejarse de la música.

“Caí un poco en depresión, se vinieron muchos factores personales en mi vida y le tuve miedo a la música, ya no bajaba la musa para escribir, pasé por muchas cosas durante casi 20 años, tres operaciones de cuerdas vocales, muchos errores que cometí para volver a renacer”.

En entrevista con EL UNIVERSAL compartió que su proceso de sanación fue bastante largo y que el primer paso para salir adelante fue pedir ayuda y el segundo fue aceptar que las cosas no estaban bien.

“El error más grande, al que más fuerza le di fue a no confiar en mí, sentía que necesitaba de los demás para poder salir adelante; sin embargo, con un psiquiatra pude sanar emocionalmente”.

La decisión de alejarse de la vida pública fue complicada, admitió, una etapa que describe “oscura”, en la que pasó por muchas situaciones negativas, como un deterioro en su salud mental, la muerte de gente cercana, y rupturas amorosas.

“Aunque nunca dejé de trabajar, yo traía algo apagado en el alma y ahorita volvió a brillar; tenía bastantes fantasmas que no me había atrevido a enfrentar, fui perdiendo la capacidad vocal por mi cuestión emocional y todo se volvió una bola de nieve que no pude parar, hasta que encontré la paz”.

Hoy, Guevara promueve su nuevo sencillo “Sin buscarlo”, cuyo video se grabó en Hidalgo con la participación de Kenny y Edgar Carrum, del grupo Kenny y los Eléctricos, así como de Ismael de la banda Los Daniels y Daniel López Chirino, bajista de La Ley.

“En una manera nada rebuscada, una poesía muy simple, se transformó esta canción, lo que quiero transmitir es justo lo que me ha pasado, que a pesar de que casi uno pierde la vida en pantanos y estar en la oscuridad, cuando haces las paces contigo mismo, las cosas empiezan a llegar”, dice Jorge, que está pasando por esa situación.

Guevara considera que la letra de su tema es profunda, “Habla de una parte de mi vida; sin buscarlo, el amor te encuentra un día, cuando menos esperas y, si aprendiste a soltar, en el momento que sanas, antes de buscar quién te sane, las cosas llegan”.

A Jorge no le gusta hacer música si no está totalmente convencido, tiene tres discos que nunca sacó por miedo pero aclaró que ahora que todo se acomodó en su vida, tiene la confianza de volver a escribir, cantar, tomar clases de vocalización, agarrar la guitarra todos los días a componer y “se dieron las condiciones para hacerlo ahora”.