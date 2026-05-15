Jorge Guevara fue el vocalista de la banda Elefante de 2004 a 2007, a la salida de Reyli. Durante esos tres años puso voz al tercer disco de estudio de la agrupación, Elefante, de 2005 y es coautor de temas como "Mentirosa" y "Ángel".

Sin embargo, dice, pareciera que se quiere borrar su paso por la agrupación. El cantante sostiene que Javi Cantero (actual vocalista) evita que se hable de él.

“Elefante ha hecho una serie de entrevistas y cuando hablan de la historia la cuentan como que yo nunca existí. Hablan de Reyli Barba, pero nunca me mencionan jamás”, afirmó.

El cantante también aseguró que videos de esa etapa fueron retirados de las plataformas oficiales de la agrupación, incluso material grabado en el Auditorio Nacional.

“El video del primer Auditorio Nacional, uno de los más vistos de la historia, tenía como 600 millones de vistas. Elefante lo bajó de sus redes para que mi cara no fuera reconocida. Entendí que es una campaña para borrar mi huella”.

Ahora, en su etapa como solista, el cantante comentó que busca reconciliarse con ese periodo de su carrera y compartir nuevamente ese material con sus seguidores.

“Voy a subir el video del Auditorio Nacional en mis redes sociales porque, a final de cuentas, soy dueño, soy productor ejecutivo junto a ellos y también puse lana”, explicó.

Guevara promociona “Dos enamorados”, colaboración con Mariana Ochoa que supera las 500 mil reproducciones en YouTube, además de continuar con su gira Primera fila.

El músico también reveló que ha conversado con Reyli Barba sobre la posibilidad de trabajar juntos.

“Hablamos Reyli y yo de hacer una gira. Si se cocina sería una bomba. Será cuestión de tiempo”.

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