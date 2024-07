Jorge D´Alessio corrige a reportero al confundirlo con su hermano Ernesto: "me llamo Jorge"

Jorge D´Alessio fue abordado por la prensa este fin de semana y, uno de los reporteros que lo entrevistó, confundió su nombre y se refirió a él como Ernesto, su hermano menor, situación que molestó al músico que dejó bien en claro su inconformidad.

El líder de Matute fue captado en el aeropuerto de la CDMX este sábado, pues esta noche se presentará junto a su agrupación en la Feria del Pueblo de Durango.

El músico pidió no ser cuestionado acerca de temas de índole personal, relacionados con otras personas, luego de que la prensa le preguntara por la situación sentimental de Ernesto y de la demanda legal que su cuñada Anahí, y los RBD, interpusieron en contra de su exmánager.

Jorge D´Alessio evita hablar de la vida personal de otros

"Nada personal, no me pregunten nada personal de nadie más, se me hace de muy mala educación, preguntarle a una persona por la vida de alguien más", precisó.

Después de esta precisión, uno de los reporteros presentes tomó la iniciativa y le preguntó si los D´Alessio tenía pensado emprender una gira familiar, sin embargo, le dijo Ernesto y no Jorge, confusión que no dejó pasar desapercibida.

"Me llamó Jorge", contestó.

El reportero le pidió una disculpa y Jorge siguió contestando con mucha disposición, sobre todo, al demostrar la dicha que le produce que su hermano haya vuelto a los escenarios, debido a que para él, Ernesto cuenta con una voz privilegiada.

"Me da mucho gusto que Ernie haya vuelto a los escenarios, abandonó mucho tiempo su carrera de cantante y, no porque sea mi hermano, pero vaya... no es algo que no sepan, lo han oído cantar, al oírlo cantar te das cuenta del calibre de cantante que es mi hermano", destacó.

Los hermanos D´Alessio, una complicidad que viene desde la infancia

Jorge y Ernesto D´Alessio en reunión con amigos; entre ellos Facundo y al bajista de Molotov, Paco Ayala. Foto: Instagram

La relación entre los hermanos D´Alessio es muy estrecha, pues desde pequeños sostuvieron una gran complicidad.

En diferentes entrevista, Jorge ha relatado que, a poco de que dejara la casa de su padre Jorge Vargas, a los 17 años, Ernesto también se mudó e independizó, de hecho, vivieron juntos por alrededor de 10 años.

"Ernesto y yo somos cómplices, muy cómplices, sin duda alguna, te puedo decir que sin mi carnal Ernesto, si no hubiéramos estado juntos, a lo mejor hubiera sido más difícil el matrimonio de nuestros padres, el tenernos como hermanos, el apoyarnos el uno y el otro... después vivimos juntos casi 10 años, estudiamos en el CEA juntos", ahondó.

Jorge y Ernesto D´Alessio se llevan dos años de diferencia, tiene 49 y 47 años, respectivamente. Foto: Instagram

Para Lupita D´Alessio, ya no es lo mismo viajar a la CDMX

Otra de las preguntas que sí contestó fue acerca de la salud de su mamá, Lupita D´Alessio, quien tuvo que cancelar un concierto que ofrecería en nuestra ciudad, debido a que la altura de la capital le cobró factura, pues en la actualidad, la cantante reside en Cancún.

Aclaró que a su madre se le inflamaron los bronquios y descartó que se haya tratado de una infección de Covid-19, como se llegó a rumorear.

"Le cuesta mucho ya llegar a la Ciudad de México, desde que vive en playa, le afecta mucho la altura, se cuida mucho, pero está bien", indicó.

