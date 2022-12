Jorge Blanco vuelve a la adolescencia con especial de "Violetta"

El actor Jorge Blanco volvió a la adolescencia teniendo 30 años de edad. Sucedió cuando recibió una llamada en la que le pedían revivir a uno de los personajes más emblemáticos que ha hecho en su carrera: León Vargas, en la serie "Violetta". Para él esto significó una pausa que le permitió reflexionar sobre la madurez que ha alcanzado.

"Es bonito darse la oportunidad de reconocer lo que uno ha logrado, no pasa seguido, pero aquí (con la serie) nos dejamos poner un lapso de tiempo y compararnos en los años, me hizo decir: 'creo que veo crecimiento y que he mejorado en muchísimos aspectos'", dice Blanco en entrevista.

La serie, que se transmitió del 2012 al 2013 por Disney Channel, sigue la historia de Violetta (Tini Stoessel), una adolescente que regresa a Argentina, su país natal, después de haber vivido por años en Madrid. Al volver se encuentra con su pasión por la música, pero no la puede seguir debido a que su papá querrá impedirlo a toda costa, protegiéndola de una muerte como la de su madre, quien se accidentó mientras estaba de gira musical.

"Fue un proyecto que en su totalidad era nuevo, era novela, pero de Disney y a la vez serie musical, lo cual también fue un punto porque la música une y además era un elenco internacional, que no era muy común, hubo gente de Ucrania, Brasil, México, Argentina, Italia, y era muy interesante ver ese choque cultural", considera el actor.

La producción se convirtió en la primera serie latinoamerican en superar clásicos juveniles de la compañía, hechos en Estados Unidos, como Hanna Montana o Los Hechiceros de Waverly Place.

Ahora para celebrar 10 años del estreno de esta historia Disney+ estrenará este 8 de diciembre un concierto en honor a "Violetta", en el que Jorge regresa junto a la protagonista y hoy cantante de urbano, Tini Stoessel, para interpretar cinco temas emblemáticos de la serie.

"Es muy loco porque parece que no pasó el tiempo, nuestra convivencia se da de manera orgánica y es impresionante como el cuerpo te hace sentir como te sentías hace tantos años y en qué momento estabas mental y sentimentalmente", expresa Jorge.

Algunos de los temas que interpretarán son: "Mi mundo" y "Hoy somos más"; además durante el especial también habrá testimonios de algunos fans que compartieron anécdotas divertidas y recuerdos de la serie y de sus ídolos. Todo se llevó a cabo desde el Teatro Astor Piazzolla de Buenos Aires y también participaron otros integrantes del elenco original como Candelaria Molfese (Camila) y Mercedes Lambre (Ludmila).

