Tras la polémica que Yuridia protagonizó con "Ventaneando", especialmente con la conductora principal Pati Chapoy, la sonorense hizo una fuerte revelación sobre el reality show que la vio nacer: "La Academia".

Todo sucedió en una historia que la exacadémica publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde detalló que a lo largo de 17 años de carrera artística ha pasado por experiencias complicadas y que ha tenido que callar, por ejemplo el día que descubrió, junto a Mario y Jolette, que dentro de las regaderas había cámaras escondidas.

Ahora, es Jolette, una de las involucradas en la historia, quien habría confirmado la version de su excompañera, esto através de un mensaje de texto que le mandó al conductor Gustavo Adolfo Infante y que éste dio a conocer en el programa "Sale el sol": "Es cierto lo de las cámaras en las regaderas, también lo vio Edgar y Cynthia; yo lo dije, como hable todo en su momento”.

Aunque la ahora presentadora de televisión no ha dado más detalles al respecto, varios usuarios pidieron a la televisora del Ajusco que de su postura ante las declaraciones de ambas famosas, incluso les sugirieron a las exparticipantes acudir con las autoridades para denunciar lo que vivieron.

Reitera su apoyo a Yuridia

Jolette también habló del escándalo en el que se vio envuelta la intérprete de "Cobarde", luego de que Chapoy señalara que ésta había vetado a su programa por haberla llamado "gorda" en alguna ocasión.

Aunque explicó que ya habló con ella de manera privada y le expresó toda su solidaridad, la exalumna de "La academia" detalló que no le interesa hacer pública su opinión al respecto, sobre todo porque esto es algo que sólo le corresponde a Yuridia: "Ella es mi hermana, la quiero con todo mi corazón y me solidarizo con ella pero yo no tengo porque hacerlo público, ella y yo estamos en contacto”, dijo en un video que compartió en redes sociales.

