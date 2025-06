Johnny Depp y Penélope Cruz se reencontraron frente a una de las piezas más impactantes del arte moderno: "El Guernica" de Pablo Picasso. En el Museo Reina Sofía, los actores posaron para una foto que ya ha circulado en redes sociales.

La visita no fue casual. Ambos se encuentran en Madrid rodando "Day Drinker", su cuarta colaboración en cine. Fue el propio museo quien compartió la imagen: en una de ellas, se les ve en una selfie sonriente; en otra, se abrazan mientras el mural en blanco y negro brilla de fondo. El mensaje que acompañó la publicación decía: “¡Gracias por acompañarnos @johnnydepp y @penelopecruzoficial, hasta la próxima!”.

Johnny Depp y Penélope Cruz en el Museo Reina Sofía. Foto: Instagram oficial.

Entre los comentarios destacó el de Orlando Bloom, compañero de reparto en "Piratas del Caribe" y pareja de Katy Perry, quien dejó dos emojis de corazón rojo.

¿De qué trata Day Drinker?

La cinta, dirigida por Marc Webb y escrita por Zach Dean, narra el encuentro entre un hombre solitario y una camarera que acaba de perder al amor de su vida. A partir de ese momento, sus destinos se entrelazan de forma inesperada.

Depp interpreta al forastero, mientras que Madelyn Cline da vida a la bartender. Penélope Cruz completa el triángulo con un personaje ligado al crimen.

El elenco también incluye a Manu Ríos, Arón Piper y Anika Boyle. Esta producción marca el regreso de Depp al cine desde 2018, tras el juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard en 2022.

No es la primera vez que Cruz y Depp trabajan juntos. Antes coincidieron en "Blow" y "Murder on the Orient Express".

¿Qué representa El Guernica?

Creado en 1937, El Guernica es una de las obras más conmovedoras de Pablo Picasso. Representa el terror provocado por el bombardeo aéreo a la localidad vasca del mismo nombre durante la Guerra Civil española. Picasso solicitó que permaneciera en el MoMA de Nueva York mientras durara la dictadura en España, y fue hasta el regreso de la democracia que la obra volvió a casa.

*Con información de EFE.