Johnny Depp podría quedarse con los bienes de Amber Heard incluyendo un regalo de Elon Musk

Amber Heard no tiene dinero para pagarle a su exesposo Johnny Depp los 10.35 millones de dólares por difamación que una jueza estipuló como indemnización tras perder el juicio por difamación que enfrentaba, por lo que la actriz tendría que echar mano de todos sus bienes para poder reunir el dinero, incluso vender un regalo que le hizo el empresario Elon Musk hace algunos años.

Se trata de un automóvil Tesla Model S valorado en 80 mil dólares.

La jueza a cargo del juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard hizo oficial la indemnización multimillonaria otorgada por el jurado a Depp el viernes con una orden para que Heard pague 10.35 millones de dólares por difamar la reputación del actor al describirse como una figura pública que representa el abuso doméstico en un artículo de opinión que publicó en 2018.

La jueza Penney Azcarate presentó la orden tras una breve audiencia en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax. También ordenó a Depp pagar a Heard 2 millones de dólares, la cifra que le otorgó el jurado en su contrademanda por difamación presentada a raíz de declaraciones de uno de los abogados de Depp.

Lee también: El jugoso contrato con el que Johnny Depp volvería a “Piratas del Caribe”

Tras el polémico juicio, en el que ambos actores destaparon la relación violenta que tuvieron en su breve matrimonio, la abogada de la actriz reconoció que Amber no tenía dinero para pagar dicha indemnización.

Consultada en el programa "TODAY" de la cadena NBC si Heard podrá pagar la indemnización, su abogada, Elaine Bredehoft, respondió: "Oh no, absolutamente no".

La letrada añadió entonces que Heard tiene intención de apelar el veredicto.

Durante la audiencia del viernes, la jueza dijo que si Heard apela, deberá presentar una fianza por los 10,35 millones de dólares mientras la apelación se resuelve, una práctica común. La orden de la jueza señala que ambas partes están sujetas a un 6% de interés por año.



Instagram Amber Heard.



La difícil situación de Heard

De acuerdo al New York Post, la protagonista de "Aquaman" está en quiebra, por lo que seguramente está contemplando todos sus bienees para poder cumplir con lo establecido por el jurado tras finalizar hace unos días el juicio contra Depp.

El abogado litigante Jeremiah Denton, explicó al New York Post que si Heard no entrega el dinero de la sentencia, "Depp puede iniciar procedimientos de cobro para poder embargar el pago (de Heard), si tiene un salario o ingresos tipo salario. Él puede embargar sus activos, lo que básicamente significa apoderarse de ellos. Él puede acceder a sus activos, venderlos y tomar efectivo", agregó.

Lee también: Johnny Depp reaparece con radical cambio de look

En 2017, cuando Elon Musk y Amber salieron, él le regaló a la actriz un Tesla Model S color negro, el cual, puede alcanzar una velocidad de 250 kilómetros por hora.

De acuerdo a fotografías que circulan en la red, Amber fue captada en el automóvil a principios de 2022.

*Con información de AP.

rad