Joey Montana llega en bata y nada más

Joey Montana llegó a los premios de las Lunas del Auditorio Nacional en una bata, y el cantante afirma que nada traía abajo. “Me atreví, mi estilista me lo mandó, me siento todavía que estoy saliendo del baño, yo soy muy serio pero me atreví a hacer esta vaina y la bata, y yo le dije que si me iba a venir con un cepillo de dientes, lo iba a traer, abajo no traigo nada, así con lo que mi mamá me dio”.

Paulina Goto quiere el número 11 en su vida

Algo tiene Paulina Goto con el número 11 que nada más piensa en él. Comenzó como una broma, pero dicen que ahora cada decisión suya coincide con esa cifra, como pasará el próximo día 11 que lanzará el primer sencillo de su próximo álbum. Ella asegura que no cree en eso, pero si hay mucha coincidencia.

Aleida Núñez estrena novio

La actriz Aleida Núñez confiesa que tiene un nuevo novio. Dejó entre ver que ya viven juntos y hasta podría haber boda por la Iglesia, debido a que ella sólo se casó una vez por el civil, pero nunca por la Iglesia. “Tengo una relación hermosa, la estamos pasando súper bien, no la he compartido porque todo en su momento, estamos súper contentos y bueno esperando lo mejor y con muchos proyectos juntos… De repente se antoja dormir con la pareja, bueno, capaz que al rato les doy la sorpresa y hasta boda hay, ¿verdad? Yo nunca me he casado por la Iglesia y él tampoco”.



nrv