Joe Jonas habla de su divorcio en pleno concierto "No creas todo lo que escuchas"

A pocos días de que Joe Jonas y Sophie Turner dieran a conocer que se habían separado, luego de que el integrante de los Jonas Brothers, solicitara el divorcio tras cuatro años de matrimonio, son muchas las especulaciones que rodean a la expareja, así como los señalamientos que sugieren que la ruptura de la actriz y el cantante es un claro reflejo de que los pensamientos machistas siguen a la orden del día, ya que Sophie ha sido atacada, luego de que se rumoreara que no es una madre presente y que prefiere salir de fiesta por encima de estar en casa junto a su familia, por lo que el músico prefirió romper el silencio y tratar de acabar con las habladurías.

Este sábado, Joe y sus hermanos, Nick y Kevin, se presentaron en el Dodger Stadium de Los Ángeles, la que significó la primera aparición publica del músico de 34 años desde que dio a conocer que se separaría de Sophie Turner, de 27, con quien estuvo casado por cuatro años, luego de que en 2019 contrajeran nupcias en una fugaz ceremonia en Las Vegas, por lo que decidió romper el silencio frente a las más de 50 mil seguidores que se encontraban en el recinto.

El músico reconoció que ha atravesado días complicados, haciendo alusión a toda la hecatombe mediática que ha producido su ruptura con la actriz de "Games of thrones", por lo que solicitó a las fanáticas y fanáticos ahí presentes que no prestaran atención a los rumores, sino sólo a lo que él hablase acerca del tema: “Ha sido una semana dura, sólo quiero decir, mira, si no lo escuchas de estos labios, no lo creas. ¿bueno? Gracias a todos por su amor y apoyo, mi familia y yo los amamos”, dijo a pocos segundos de que recibiera un abrazo solidario de Nick.

A continuación, la banda interpretó "Hesitate", la canción que Joe dedicó a Sophie y la cual habla acerca de curar su dolor, como ella, alguna vez, sanó el suyo.

La pareja lanzó un comunicado en conjunto, en el que trataba de aclarar que la separación, a diferencia de lo que se cree, había sido una decisión tomada en conjunto, sin embargo, eso no frenó los rumores que ahora se dice de la expareja, que comenzó su relación en 2016.

"Después de cuatro maravillosos años de matrimonio, hemos decidido mutuamente poner fin a nuestro matrimonio de manera amistosa".

El pasado martes, 5 de septiembre, se lanzó el trascendido de que Joe había solicitado el divorcio a la actriz debía a que su relación estaba "irremediablemente rota", debido a que llevaban estilos de vida muy diferentes, lo que aumentó las teorías que circulan en internet, acerca de que el músico no estaba conforme con que Sophie saliera de fiesta con frecuencia pues, por mucho tiempo, se ha dicho que ella era de personalidad muy sociable, mientras que él prefería la tranquilidad de su hogar.

Estos rumores han generado indignación de muchas mujeres, las cuales aseguran que señalar a Turner como la culpable de la ruptura, era un claro ejemplo de como el machismo persiste en la sociedad, la cual sigue castigando a la mujer por tener una vida social, al mismo tiempo que sostiene una vida familiar, asociando la sociabilidad con responsabilidad, pues Joe llegó a declarar que, prácticamente, durante toda la gira con la banda se ha hecho cargo de las dos hijas que comparte con la actriz; Willa de 3 años y DJ de un año.

Otro de las versiones que han surgido en las últimas horas es que Turner se sintió poco apoyada por su esposo, luego de que diera a luz a su hija menor, pues se asegura que el cantante presionó a la actriz para que volviera a hacer apariciones públicas cuando ella aún no estaba preparada, provocando que los eventos en los que fueron vistos, a los meses posteriores del nacimiento de DJ, Sophie viviera momentos muy incómodos a lado de su pareja.



melc