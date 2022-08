Joaquín Cosío: "Los actores deben acostumbrarse a una vida modesta"

“El problema eterno en el cine Méxicano”, así es como Joaquín Cosío ("El infierno", "Matando Cabos"), describe la situación de las producciones nacionales ante el financiamiento de proyectos, los cuales siempre batallan para poder concluirse, y las películas donde recientemente participó el actor recordado por su papel como “Cochiloco”, no son la excepción.

“El cine nacional siempre está en crisis, es un cine como ya lo decía alguna vez Guillermo del Toro, que se hace con bastantes agallas, es caro, nunca hay dinero, levantar una película es dificilísimo, por eso cuando una película llega a las salas es un triunfo”, comparte en entrevista para El Universal.

La situación afecta a las producciones durante todas las etapas, en todos los rubros, y el sueldo de los actores es uno de los problemas.

“Uno tiene que ser comprensivo, los grandes sueldos más bien están en la televisión, como actor no puedes esperar sueldos extraordinarios, pero sí sueldos decentes, y lo que yo como actor aspiro es a eso, págame bien, lo que implica mi esfuerzo y mi tiempo”, asegura Cosío, y reconoce que es algo que quien decide dedicarse a la vida de actor debe saber aceptar.

“Un actor no puede aspirar a convertirse en una persona de muchos recursos, un actor siempre tiene que acostumbrarse a una vida modesta, así es la vida de nosotros, más incertidumbre que otra cosa”, enfatiza.

Luego de terminar varios proyectos cinematográficos y televisivos, dice que tomará “un merecido descanso”, para posteriormente retomar su actividad histriónica.

Su más reciente papel es el de “Barry el sucio” en la película “Lecciones para canallas”, en ella participa junto a Diana Bovio y Danae Reynaud; la cinta, que considera un regalo, llegará a más de 800 salas de cine del país.

“Un regalo, películas se hacen muchas pueden llegar ofertas distintas, pero esta es un regalazo por un personaje tan bien hecho, que me simpatizó desde el principio, la verosimilitud, es una comedia en primer lugar, no es sencilla, es muy fácil caer en el chiste facilón, en recursos que no son propiamente histriónicos, caídas, pastelazos, aquí no pasa nada de eso, aquí te ríes a partir de lo que los personajes van pasando”, dice Cosío.

“Barry el sucio” fue un personaje que le permitió salirse de los papeles violentos, como los de “El Infierno”, “Matando Cabos”, o “Narcos México”, y poder hacer, como en la premiere, que el público se ría y disfrute.

