J.J. Abrams y su hijo escribirán miniserie de cómics sobre Spider-Man

Marvel ha desvelado el secreto con el que ha mantenido en vilo a sus seguidores en general... y a los de Spider-Man en particular.

Tras una cuenta atrás de varios días, han sorprendido a todos con la noticia de que J.J. Abrams y su hijo, Henry Abrams, escribirán una miniserie de cómics sobre Peter Parker, dividida en cinco tomos. La primera entrega se publicará el próximo mes de septiembre, tendrá un nuevo villano.

Los dibujos de los nuevos cómics sobre Spider-Man los firman Sara Pichelli y Dave Stewart. La familia Adams promete una imagen de Peter Parker "que los fans no han visto nunca", tal y como declaran en una entrevista para The New York Times, además de presentar a un nuevo villano: Cadaverous, que pondrá en apuros al héroe arácnido y a Mary Jane Watson.

J.J y Henry Abrams han contado cuál fue el origen de este proyecto, iniciado años atrás por el editor Nick Lowe: "Nick me estuvo tentando para hacer un cómic con él. Hace un año aproximadamente, lo empecé a hablar con Henry y todo surgió como algo natural". El contacto con el mundo del cómic no es algo nuevo para los Abrams, aunque el cineasta asegura que "ha sido una locura trabajar con otros escritores durante años para, tiempo después, terminar trabajando con mi hijo".

The secret's out! This September, @jjabrams and Henry Abrams team up with artist @sara_pichelli for a #SpiderMan miniseries featuring a deadly new villain: https://t.co/kFXztvCosC #MarvelComics pic.twitter.com/m5Drg3rrq9

— Marvel Entertainment (@Marvel) 20 de junio de 2019