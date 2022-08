Jimena Gállego reconoce que “La casa de los famosos” ha sido su proyecto más grande

“La casa de los famosos” no sólo ha sido un gran parteaguas en la carrera de varios de sus participantes, también ha significado un gran oportunidad para sus conductores Héctor Sandarti y Jimena Gállego.

La mexicana ha participado en programas como “Cuéntamelo Ya!”, pero este proyecto ha sido el más grande de su carrera, pues le ha dado una gran exposición a su imagen, además de que lo considera como un reto profesional.

“Es un parteaguas en mi vida porque es un show grande, un show en vivo; es como si fueras piloto, como si volaras el avión más grande y completo, implica un gran compromiso”, dijo en entrevista para EL UNIVERSAL.

Gállego se dijo muy agradecida de que el programa haya llegado a su vida; incluso, reconoció que fue la respuesta a varios años de tocar puertas:

“Son oportunidades que te vienen en la vida, pero no se presentan tantas veces entonces, estar en algo así les da mucho gusto y lo valoro porque llevo luchando por esto toda mi carrera, y cuando llega el éxito hay que disfrutarlo todos los días”, agregó.

Pero la mexicana está consciente de que la suerte no es lo único que se necesita para poder sacar a flote un proyecto tan importante y reveló los sacrificios que ha tenido que hacer para cumplir y adaptarse al trabajo:

“Se necesita mucha disciplina en los horarios, levantarme temprano, en las horas libres hago ejercicio, el comer bien, aunque eso no lo hago también, me sumerjo completamente a ‘La casa de los famosos’ '', agregó Jimena.

Afortunadamente no ha tenido que sacrificar el tiempo con su familia, ya que tanto su esposo como sus hijas la acompañan todo el tiempo: “El ambiente en Telemundo siempre ha sido muy familiar, entonces mi esposo y mis hijas han podido acompañarme en el foro y ahí es donde puedo hacer algo de mi vida personal, pero son tres meses donde todos nos preparamos psicológicamente para estar completamente entregada al reality”.

Jimena también expresó el enorme agradecimiento que le tiene a su esposo, pues es quien siempre la impulsa a cumplir sus sueños y de no ser por él, no estaría donde está ahora: “Esta segunda temporada fue todo mucho más hablado, pero mis hijas desde que nacieron me han visto trabajando en la televisión buscando.

