¡Jim Carrey nooo! El actor anuncia su retiro; solo un proyecto “soñado” lo haría regresar a la actuación

En la misma semana en que trascendió que Bruce Willis se retira de la actuación tras ser diagnosticado de afasia, Jim Carrey anunció que se toma un descanso de la actividad, el cual podría ser definitivo.

“Me retiro”, afirmó el célebre actor en una entrevista con el sitio Access Hollywood. A menos que surja un proyecto “soñado” e ideal, el protagonista de Ace Ventura aseguró que no tienen ninguna intención de continuar su prolífica y exitosa carrera en Hollywood. “Amo pintar”, reveló.

A sus 60 años, la estrella de Mentiroso, mentiroso se ha sincerado sobre su carrera y dijo que prácticamente ha terminado con ella, ya que aclaró que solo podría reconsiderar un regreso si recibe llamadas de figuras como, por ejemplo, Dolly Parton.



“Me retiro y lo digo en serio”, insistió el actor esbozando una leve sonrisa. Y aclaró que solo volvería a ponerse frente a una pantalla “si los ángeles traen algún tipo de guión escrito con tinta dorada, que me digan que va a ser muy importante que la gente lo vea”. “Así podría hacerlo -agregó- pero lo cierto es que me estoy tomando este descanso en serio”.

Carrey explicó que en la actualidad disfruta, y mucho, de la “vida tranquila” y de actividades recreativas como la pintura. “Realmente me gusta mi vida relajada. Amo poner pintura sobre el lienzo y realmente amo mi vida espiritual y siento que, y esto es algo que quizás nunca escuchés decir a otra celebridad, ya he hecho lo suficiente”.

En cuanto a la posibilidad de trabajar con la leyenda del country Dolly Parton, tras ser advertido por el entrevistador Kit Hoover sobre la intención de la cantante de que sea él quien interprete a su “compañero musical” Poter Waggoner en una película biográfica de su vida, el actor se mostró encantado con la idea. “Para mí Dolly es un ser de otro mundo, más grande de lo que puedas imaginar”, dijo.

Lee también: Reaparece Chris Rock tras bofetada que le dio Will Smith

Carrey reprueba reacción de Will Smith en los Oscar

El legendario intérprete pronunció estas palabras en la misma semana en que también ocupó los titulares, después de criticar duramente a Will Smith por abofetear a Chris Rock en los Premios Oscar.

Carrey se mostró indignado por la ovación de pie al protagonista de Rey Richard luego de que ganara la estatuilla a mejor actor. “Hollywood no tiene carácter cuando está en grupo”, opinó.

El actor de The Mask aseguró en una entrevista en el programa de CBS This Morning que quedó “asqueado por la ovación” que recibió Smith. “Sentí que esto es una indicación muy clara de que en Hollywood ya no somos un club genial”, apuntó.

Puntualmente sobre lo sucedido, el actor explicó que a Smith lo tendrían que haber sacado de la ceremonia luego del cachetazo y que, de haber estado en el lugar de Chris Rock, él hubiera demandado al intérprete, “porque ese video va a estar ahí para siempre y va a estar en todos lados. Ese insulto durará por mucho tiempo”.

Lee también: "Noche de Fuego" y "Lobos" dan la cara por el cine mexicano en Premio Platino

“Si querés gritar desde la audiencia y mostrar tu desaprobación, o decir algo en Twitter, eso está bien. Pero no tenés el derecho de subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo unas palabras”, explicó.

“No tengo nada contra él (Smith). Ha hecho muchas cosas grandiosas, pero ese no fue un buen momento. Opacó los momentos brillantes de todos esa noche. Fue un momento egoísta”, manifestó.

Cabe recordar que el escándalo comenzó el pasado domingo durante la entrega de los premios de la Academia cuando el presentador Chris Rock subió al escenario para hacer su monólogo y presentar el galardón al mejor documental.

En medio de su discurso, hizo algunos chistes sobre las parejas presentes y cuando llegó el turno de mencionar a Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, realizó un comentario que alteró por completo al actor: comparó la calvicie de Jada con la caracterización que Demi Moore hizo para la película Hasta el límite (G.I Jane), para la cual se rapó.

Luego de reírse, el actor cayó en la cuenta, subió al escenario y golpeó al humorista. De vuelta en su asiento, le gritó visiblemente enojado, y con insultos, que no mencionara a su esposa.

Lee también: Jim Carrey, “asqueado” por lo sucedido con Will Smith; “yo lo habría demandado”

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

ardm/rmlgv