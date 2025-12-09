Jenni Rivera "sigue viva" para sus fans y en sus redes sociales, donde hoy, a 13 años de su muerte, se compartió parte de un audio del último concierto que ofreció en Monterrey previo al accidente aéreo que sufrió el 9 de diciembre de 2012.

El 4 de diciembre de 2025, la en las redes de la cantante se anunció el lanzamiento de "La gran señora Banda", una reinterpretación del icónico álbum original de 2009 con nuevos arreglos.

El álbum producido por Luciano Luna y bajo la dirección creativa de Johnny López, hijo menor de Jenni, se estrenó el 4 de diciembre a las 19:11 hora local (00:11 GMT del viernes), en honor a la hora de nacimiento de la artista.

Dicho material mantienen las voces originales del disco de mariachi, excepto "Yo soy una mujer", que incluye un audio inédito grabado en 2008.

El álbum incorpora momentos auténticos de Jenni en conciertos, con frases emblemáticas que capturan su personalidad única, así como el tema principal, "No llega el olvido", compuesta por Espinosa Paz.

La lista de canciones incluye también éxitos como "La cara bonita", "Por qué no le calas" y "Amarga Navidad".

Lee también: "La gran señora", de Jenni Rivera, uno de los mejores discos del siglo según Rolling Stone

El mensaje de Jenni a 13 años de su muerte

Reclamos y mensajes de amor fue lo que los fans de Jenni Rivera han escrito en el video que se publicó en su cuenta de Instagram a 13 años de su muerte, cuando la intérprete ofreció lo que sería su último concierto el 8 de diciembre de 2012 en la Arena Monterrey, ante más de 17 mil asistentes, como parte de su "Joyas Prestadas Tour".

En dicho material se observan escenas de ese último show en el que emocionó al público cuando cantó "Paloma Negra", dedicada a su hija Chiquis entre lágrimas.

Jenni agradeció el amor del público y se dijo afortunada por lo que estaba viviendo sobre el escenario.

"Aquí no soy como cualquier otro artista, aquí yo recibo más amor y más cariño que cualquier otro artista , ustedes hacen que se me olvide todo eso, muchas gracias por su cariño, por su amor, por tantos aplausos, muchas gracias", expresó.

"Qué te costaba irte en camión". "La noche en la que se volvió eterna; en la que se convirtió una leyenda". "Necesitamos este concierto, espero pronto nos den la sorpresa de que ya está listo para ser lanzado". "Mi reina te extrañamos tanto, ojalá no tuvieras ido tan pronto", se lee entre los comentarios que piden salga pronto a la venta el último concierto de la artista, quien en ese momento estaba en la cima del éxito.

rad