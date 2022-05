Jenicka, hija de Jenni Rivera, muestra su sorprendente cambio tras bajar de peso

Desde pequeña, Jenicka Lopez tenía sobrepeso y aunque siempre se mostró orgullosa de su cuerpo, fue hace dos años que la hija de la desaparecida Jenni Rivera comenzó con un régimen de alimentación y ejercicio que la llevó a perder una gran cantidad de peso.

En ese proceso Jenicka ha decidido seguir en su meta de verse cada día mejor por ello recientemente se sometió a una abdominoplastia para retirar el exceso de piel que tenía luego de perder peso.

Así lo documentó a través de sus redes sociales en donde tiene más de un millón de seguidores y en donde paso a paso ha compartido el cambio físico tras su disciplina a la hora de alimentarse y ejercitarse.

A un par de semanas de haberse sometido a la cirugía, Lopez ya muestra en sus redes sociales su cambio físico y ella incluso se ha mostrado sorprendida por los resultados.





Celebra el cambio

La joven también ha ocupado su cuenta de YouTube para narrar los cambios que ha tenido tras su cirugía.

"No puedo creer que lo hice. Me he ejercitado tanto, para poder perder todo el peso posible para poder llegar a este momento. Creo que más que todo, estoy emocionada por mi abdominoplastia, y la grasa que saque me la va a poner en mi celulitis aquí y así se verá más definida. Solo quiero poder usar más atuendos que me queden bien. Ahora mismo no puedo porque tengo esta gran (panza)”, dijo en el video que posteo hace unas horas.

Entre los procedimientos que la hermana de Chiquis Rivera se hizo también destacan una liposucción y un levantamiento de glúteos con el uso de su propia grasa.



rad