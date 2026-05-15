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James Franco regresó al Festival de Cannes y aseguró que filmar su nueva película, Foster, le hizo sentir el espíritu del “viejo Los Ángeles”.

El actor de 48 años, quien llegó a la ceremonia acompañado de su pareja, Izabel Pakzad, habló en una cena de gala sobre su vida tras el escándalo por acusaciones de conducta sexual inapropiada y abuso de poder hacia aspirantes a actrices en su ya desaparecida escuela de actuación.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Franco negó las acusaciones y el caso terminó con un acuerdo de 2.2 millones de dólares. En este tenor, el actor dijo que actualmente está enfocado en hacer películas.

“Solo trato de ser la mejor persona que puedo”, declaró.

James adelantó que ya terminó de filmar una producción que llegará el próximo año a salas y que ya se presentó en Cannes, Foster, thriller de acción dirigido por Timothy Woodward Jr.

En ella, Franco interpreta a Donald “Don” Foster, un hombre marcado por su pasado y en recuperación de adicciones, cuya vida cambia cuando debe proteger al hijo de una mujer con problemas, enfrentándose de nuevo al mundo criminal.

“Es una película de acción divertida que pudimos filmar en Los Ángeles, y que se sintió como el viejo Los Ángeles, en el mejor sentido”, dijo Franco sobre el rodaje, quien trabaja en otros proyectos como las cintas Toad y The razor’s edge.

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