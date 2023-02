Jaenada vuelve a sentirse en casa

Hasta que cumplió 45 años, Óscar Jaenada no había escuchado nunca la palabra Tenochtitlán, fue con su papel en la serie sobre Hernán Cortés cuando comenzó a conocer la historia de la conquista del imperio azteca.

Cinco años antes, el español ya había interpretado a Mario Moreno “Cantinflas” y por papeles como estos fue que se interesó en la cultura de México.

“Con Cantinflas pude conocer el cine mexicano, luego tuve la suerte de cruzarme con Luis Rey (Luis Miguel, la serie), que me dio toda la cultura popular de México y trabajar con Hernán Cortés me llevó a investigar una cultura que ni siquiera conocía en España. Ahora cuando llego a México tengo la sensación de estar en casa”, dice.

Como Ramiro Del Solar en la serie Horario estelar da vida a un periodista que manipula la información para no dejar salir a flote un secreto que lo afectaría. Para Jaenada, este personaje representa la oportunidad de consolidar sus lazos con actores mexicanos como Alejandro Camacho, Blanca Guerra y Maya Zapata.

El personaje lo estaba haciendo el mexicano Juan Pablo Medina, quien tuvo que dejarlo tras enfrentar un problema de salud por el que le amputaron una pierna. Jaenada dice que trabajó de cerca con él, pero que no intentó darle continuidad.

“El trabajo de dos actores, actrices o siete o 24 siempre es distinto. No se puede comparar un Picasso con un Monreal o un Bacon. Nosotros jugamos con la misma regla pero al no poderse comparar hay que empezar de nuevo; así que fue una conversación maravillosa en el que él (Juan Pablo), me pasó su conocimiento y yo con el mío hice una mezcla”, detalla el actor en entrevista.

La serie, que ya está disponible en Star+, habla sobre la diversidad de mujeres en distintos puestos e intereses.

“La razón por la que ocupan esos lugares de poder implica también una responsabilidad, ojalá que inspire a otras mujeres a tomar el liderazgo”, señala Zapata, quien interpreta a Julia, jefa y productora del programa que estelariza Ramiro.