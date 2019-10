Ivory envía vibras a secuela

[email protected]

Morelia.— James Ivory, ganador del Oscar a Guión adaptado por Call me by your name, desea buena suerte a la secuela que se prepara.

De visita en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el también director de El fin del juego y Cuando los hijos se alejan, sonríe cuando se le pregunta del proyecto anunciado por el realizador italiano Luca Guadagnino.

“Le deseo buena suerte, escribir 200 diálogos sin parar, diálogos en inglés además, pues... leí el libro y es un buen libro”, dijo.

A sus 90 años el creador sigue en activo. Acaba de entregarle a Alexander Pyne (Nebraska) un guión titulado The judge’s will, en la que un juez ayuda en los preparativos a mujeres a punto de morir.

Y escribirá una serie basada en La posada de Eddy, best seller del escritor galo Edouard Louis.