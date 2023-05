“Isla brava” rompe las ideas antiguas sobre la familia

Fernanda Castillo ya no quiere ver mujeres sumisas en la pantalla. La actriz de 41 años se ha dado cuenta de que tanto en los guiones como los espectadores hay una mayor aceptación hacia personajes fuertes que luchan por sus propios ideales.

Por esta razón con su personaje de Lucía en la nueva serie Isla Brava buscó encontrar una fortaleza dentro de su personalidad. Se trata de una mujer que aparentemente tiene la vida perfecta en una isla dentro de México, donde su esposo es uno de los hombres más influyentes, pero ella esconde un secreto familiar que cambia todo.

“La mujer de hoy que está acostumbrada a ver ficciones donde estamos empoderadas o ya no nos creemos a la protagonista sumisa porque estamos en este movimiento interno de despertar y tomar el poder”, señala Castillo en entrevista.

“Traté de hacer cercana a Lucía para esas mujeres que van a ver esta historia sobre una mujer que creció en una burbuja social, que sólo busca ser la mejor esposa, la mejor madre, que es un modelo a seguir en una isla que es ‘pueblo chico, infierno grande’, pero ella misma se desconoce y va descubriendo su propio poder”, detalla la actriz.

Junto a Flavio Medina, Fernanda conforma la familia Suárez, dueña de un famoso hotel en la isla ficticia, que realmente se encuentra en Tenerife, Islas Canarias.

Con el personaje del empresario llamado Alfredo, Flavio Medina busca precisamente evidenciar esas antiguas costumbres patriarcales que afectaban a las familias.

“Alfredo sí puede ser un macho de catálogo, un hombre que es educado en el patriarcado y que todas sus acciones se rigen por eso, más allá de si es oscuro o villano tiene que ver con esta violencia psicológica y la creencia de que el padre de familia es el que manda, el que tiene la capacidad de manipular o decir qué se tiene que hacer”, describe Medina.

El actor de 45 años aplaude que haya un movimiento grande que busca romper esos patrones de conducta y lo ve como una evolución.

Erik Hayser como Bruno, Juan Pablo Fuentes en el papel de Thiago y Karena Flores como Mora completan el reparto de esta serie que se estrena el 18 de mayo en la plataforma Vix+.

“No sé si Mora es consciente de que tiene un problema de salud mental, pero creo que ella no es consciente de que está en una situación que no es sana, esa devoción que tiene hacía su papá y la razón por la que se desencadenan muchas cosas es justo porque ella normaliza y no reconoce problemas dentro de ella misma y de su familia, creo que poner personajes que son capaces de reconocerlo puede ayudar”, señala Karena Flores.