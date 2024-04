Interpol en el Zócalo: ¿Quién es Water From Your Eyes, la banda que abrirá el concierto de los rockeros?

Hoy, 20 de abril, los seguidores de la reconocida banda de rock Interpool, originaria de Nueva York, se reunirán en el Zócalo de la Ciudad de México para disfrutar de un espectáculo gratuito. La velada promete ser inolvidable, con los músicos interpretando éxitos como "Narc, "Toni" y "My desire", a partir de las 7:00 pm.

Sin embargo, antes de que el corazón de la capital mexicana se ponga a rockear, los asistentes tendrán la oportunidad de deleitarse con la música indie pop de Water from Your Eyes, el dúo neoyorquino encargado de abrir el evento. Pero, ¿quiénes son? Aquí te contamos

Esta agrupación está conformada por Rachel Brown y Nate Amos, quienes han consolidado su carrera con seis discos de estudio: "Long Days, No Dreams" (2017), "All a Dance" (2018), "Somebody Else’s Song" (2019), "Structure" (2021), "Everyone’s Crushed" (2023) y "Crushed by Everyone" (2023).

Foto: Instagram oficial de la banda.

Amos y Brown, colaboradores musicales desde hace varios años, se identifican con sonidos shoegaze y post-punk. Brown ha comparado sus creaciones con un sándwich, donde cada capa contribuye a un todo delicioso y cohesivo.

De acuerdo con el cartel de la Secretaría de Cultura, Water From Your Eyes serán los primeros en subir al escenario, con Interpool tocando aproximadamente una hora después.

Water From Your Eyes presume su llegada a México

Rachel Brown y Nate Amos ha expresado su entusiasmo en las redes sociales por su llegada a nuestro país.

Es la primera vez que lo vistian, por lo que están emocionados de compartir su música en suelo azteca. "En un giro loco de los acontecimientos, nos dirigiremos a la Ciudad de México para abrir este espectáculo verdaderamente épico/legendario/monumental en el Zócalo el 20 de abril con Interpol, a quien admiramos tanto y no podemos agradecer lo suficiente por invitarnos a unirnos a ellos en un día tan histórico", escribieron a principios de este mes.

Además, hoy la banda comenzó a publicar mensajes relacionados con el evento multitudinario en su Instagram.

En un clip se puede apreciar primero la bandera de México y algunas personas disfrutando de su ensayo, mientras Rachel Brown sonríe a la cámara. "Evento absolutamente histórico que tendrá lugar en el Zócalo con @interpol esta noche, mucho amor para el equipo de Interpol por acompañarnos en este viaje loco. No puedo esperar a verlos a todos en CDMX esta noche y en cualquier otro lugar donde podamos encontrarnos en el camino", se lee junto al post.