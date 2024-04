Interpol en el Zócalo: ¿Dónde disfrutar del concierto online y de forma gratuita?

Interpol, la banda estadounidense, se prepara para rockear en el escenario del Zócalo de la Ciudad de México con un concierto totalmente gratuito programado para mañana sábado 20 de abril a las 7 pm, donde se espera una asistencia de aproximadamente 300 mil personas.

Si no puedes asistir o prefieres verlo desde la comodidad de tu casa, ¡no te preocupes! Aquí te contamos dónde puedes disfrutar del evento en línea sin tener que desembolsar ni un solo peso.

Interpol: Estas son las posibles canciones que tocaría la banda estadounidense en el Zócalo CDMX Foto: Captura de pantalla

Interpol en el Zócalo vía Online

Para los fervientes seguidores que anhelan entonar éxitos como "Evil" o "Rest My Chemistry" en un ambiente íntimo, hay buenas noticias: el evento estará disponible tanto en dispositivos móviles como en computadoras y televisores.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció a través de sus redes sociales que, aunque el concierto comienza a las 7 pm, la transmisión no comenzará hasta las 8 pm. Esta se llevará a cabo a través del canal Capital 21, disponible en la frecuencia 21.1 en televisión abierta y en el canal 21 en los sistemas de cable Totalplay e IzzI, además de estar accesible en sus plataformas de redes sociales.

"No te pierdas la transmisión en vivo y disfruta del concierto de esta increíble banda neoyorquina", se puede leer en la publicación realizada por el canal X en sus redes sociales.

🚨 Interpol inundará de rock el Zócalo capitalino este sábado 20 de abril. 🤘



No te pierdas la transmisión #EnVivo y disfruta el concierto de esta increíble banda neoyorkina. 🎸



⏰A partir de las 20:00h por la señal y redes de #Capital21 📲 | #EstoEsTvPública pic.twitter.com/6YQiOEDUf8 — Capital 21 (@Capital_21) April 19, 2024

¿Cuál es el posible setlist de Interpol en el Zócalo Capitalino?

Entre las canciones que podrían formar parte del repertorio de Interpol se encuentran algunas de su último álbum, como "Toni", "Fables", "Mr Credit", "Into the Night", "Passenger" y "Gran Hotel", así como "The Other Side Of Make Believe".

Además de algunos clásicos como "Evil", "Obstacle 1", "Rest My Chemistry", "All the rage back home", "C'mere", "Slow Hands", "PDA", "Narc", "The Heinrich Maneuver", "Pioneer to the falls" y "No I in threesome Not Even Jail".

*Con información de Andrea Oliva.