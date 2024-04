Interpol: el origen de su nombre y otras curiosidades de la banda que estará en el Zócalo de la CDMX

El grupo neoyorquino Interpol está listo en la Ciudad de México para ofrecer un nuevo concierto a sus fans, ahora en un concierto que será abierto al público en la plancha del Zócalo, ubicado en el Centro Histórico.

Si bien la banda tiene un vínculo muy particular con sus fans mexicanos pues suelen dar conciertos en el país, hay probablemente algunos datos que los fans no conocen de la agrupación, como el nombre, que proviene de la idea de Paul Banks.

El nombre aunque resulte curioso y similar a la agencia de seguridad Interpol, no decidió llamarse así por este organismo que es el más grande a nivel internacional y tiene sede en la ciudad de Lyon, Francia.

La palabra le resultó agradable a Banks pues ha admitido en diversas entrevistas que se trata de una palabra que es entendible en cualquier idioma y reconocible para cualquier fanático en cualquer parte del mundo, y no tiene una connotación que tenga que ver con la música que la banda interpreta.

Datos curiosos de Interpol

Influencia de Joy Division

A menudo se compara y relaciona el sonido de Interpol con el de la banda británica Joy Division. Muchos fanáticos defienden que no es así, e incluso sitúan a Interpol fuera del género post-punk, pero lo que es cierto es que el álbum debut de la banda neoyorquina, "Turn on the Bright Lights", fue producido por Peter Katis, quien también trabajó en los ochenta con Joy Division.

Relación con David Bowie

David Bowie era un gran admirador de Interpol y los invitó a abrir algunos de sus conciertos en 2003 como parte de su gira "A Reality Tour", precisamente en las ciudades de Chicago, Atlanta, Toronto y Nueva York.

Además, Paul Banks colaboró con Bowie en su álbum "Reality", proporcionando coros en la canción "No Control".

Cambio de baterista

Interpol ha tenido cambios en su formación a lo largo de los años. El baterista original, Greg Drudy, dejó la banda antes de grabar su álbum debut. Fue reemplazado por Sam Fogarino, quien ha sido el baterista desde entonces, y se ha convertido en una de las principales imágenes de la agrupación.

Influencia literaria

Las letras de las canciones de Interpol han sido elogiadas por su calidad poética y su profundidad. Paul Banks, el vocalista, se inspiró en la literatura de autores como Paul Auster para escribir algunas de sus letras más emblemáticas.

Relación con la moda

A lo largo de su carrera, Interpol ha sido reconocida por su estilo distintivo, tanto en términos de moda como de imagen visual. Su aspecto elegante y sofisticado ha influido en la moda y la cultura visual de la época en la que emergieron como una de las bandas líderes del género indie rock.

