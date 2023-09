¿Inteligencia Artificial? Filtran supuesto audio en el que Juan Gabriel desmiente su muerte y se va en contra de Martha Figueroa

En el programa de radio "Grafos y gestos", de Maryfer Centeno, la grafóloga reprodujo un audio grabado supuestamente por Juan Gabriel, en el que confiesa que fingió su muerte desde hace siete años, dando razón a los dichos de Joaquín Muñóz a través de los que ha asegurado que "el Divo de Juárez" nunca falleció. De hecho, en la nota de voz, también habla acerca de Martha Figueroa, desmintiendo que la periodista mexicana lo haya contactado como ella ha afirmado.

El día de ayer, la experta en análisis de escritura dio a conocer que el supuesto audio de Juan Gabriel había llegado al grupo de WhatsApp del programa "Grafos y gestos", que comparte con Luis Huitron, lo que desconcertó a las personas que lo escucharon, debido a que, en efecto, la voz de quien lo había grabado parecía ser la misma que la del intérprete de "Hasta que te conocí", lo que causó sorpresa, pues el originario de Parácuaro, Michoacán falleció el 28 de agosto del 2016.

Lo que más llamó la atención de la grafóloga, que reprodujo el audio en su programa de Radio Fórmula, fue que el cantante exponía un tema de actualidad, cuando desmentía a Martha Figueroa que, desde hace años, respalda las versiones de Joaquín Múñoz, exasistente del cantante, el cual asegura que Juanga sigue vivo y bajo sus cuidados, pues cabe recordar que la periodista acaba de estrenar el documental "Divo o muerto", en el que, justamente, plantea la posibilidad de que el cantante siga con vida.

Lee también: Muere la primera actriz Yolanda Ciani a los 85 años de edad

Esto dice el presunto audio:

"Mis amores, soy Juan Gabriel, a todos los fans que esperaron a que regresara pues sucedió, quiero decirles que quien se ha hecho cargo de mí es Joaquín Muñóz durante todos estos años que fingí todo, él me ha mantenido y me ha cuidado y también quiero desmentir a Martha Figueroa, porque jamás me contactó para hacer un documental que está saliendo".

¿Pruebas de que Juan Gabriel está vivo?



Nos llegó esto a grafos y gestos.

Hoy lo hablaremos. pic.twitter.com/bYvrW7RCwV — Maryfer Centeno (@Grafocafe) September 2, 2023

Además, el audio indica que el cantante dará una primera entrevista al programa de Centeno, la cual tendría lugar ese mismo día pero horas más tarde, lo cual no sucedió.

Experto analiza audio del supuesto Juan Gabriel

Al recibir este audio, Maryfer y su compañero decidieron reproducirlo en vivo para, a continuación, entrar en comunicación con Alejandro Moreleón, experto en Inteligencia Artificial, el que analizó el audio para desentrañar si se trataba de un fraude vocal o, en realidad, era una nota de voz grabada por el cantante.

De acuerdo con el perito, hay factores determinantes que permiten reconocer cuando se trata de una nota de voz fidedigna o una falsa, pues Morelón indicó que existen laboratorios vocales, en los que se puede crear un audio a partir de la escucha constante de otros audios existentes que repasen la voz: "Si tú escucharas ese audio y comienzas a entrenar un motor de Inteligencia Artificial, puedes llegar a clonar una voz", explicó.

El experto se detuvo un momento para hablar de la importancia de conocer estas alternativas de fraude vocal, para no creer de inmediatamente en lo que escuchamos porque, en la actualidad, hay la posibilidad de que se trate de una fake news. Sin embargo, destacó que la voz tiene una firma única conocida bajo el nombre de "patrón espectrográfico", que hace irrepetible todos sus elementos, conformados por el tono, la gravedad, el tempo; la rapidez con que se habla.

Lee también: Esposa de Lefty revela detalles sobre la muerte del rapero, confirma que se trató de un homicidio

De esta manera, Morelón dijo que, pese a que la voz del audio suena auténtica, el sugiere que no se trata de "el Divo de Juárez":

"Yo veo ciertos patrones que suenan muy parecido, está muy bien entrenado, me da mis dudas pero yo diría que es Inteligencia Artifical", además destacó que es más sencillo asemejar la voz del cantante, sin embargo, si trataran de replicar su canto sería casi imposible que lo lograsen. "Cantar como el buen ´Divo de Juárez´ no va haber motor de IA que pueda llegar a eso", remató.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc