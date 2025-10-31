Más Información

Televisa presentó ayer los avances del contenido que ofrecerá en 2026, que incluye la cuarta temporada de La casa de los famosos México, y nuevas entregas de Quién es la máscara y Juego de voces.

Además, incorporará el uso de inteligencia artificial para mejorar la experiencia del usuario en sus distintas plataformas y servicios.

Daniel Alegre, CEO de TelevisaUnivision, anunció que en 2026 se centrarán en la búsqueda de una conexión más profunda con sus audiencias.

“Nuestras innovaciones multiplataformas alcanzan nuevas alturas y audiencias en México y mucho más allá. Acabo de cumplir mis primeros 12 meses como CEO. En este tiempo hemos invertido fuertemente en innovación de contenido y de tecnologías. Un ejemplo es nuestra asociación con Mr. Beast, cuya audiencia supera los 250 millones de seguidores... enfocada en redes sociales, se lanzará durante la Copa Mundial”.

Entre lo que viene están más de 50 proyectos originales multiplataforma, docuseries y especiales de N+.

En streaming tendrán Vix Micros, con dramas dirigidos a audiencias de celulares, y Vix Música, una en español con conciertos, videopodcasts y programas originales.

En deportes, anunció, transmitirán la Fórmula 1, el Super Bowl, la Serie Mundial, los Juegos Olímpicos de Invierno y todos los partidos del Mundial de Futbol.

