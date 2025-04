El nuevo juicio por violación contra Harvey Weinstein comenzó el miércoles con las declaraciones de apertura, cinco años después de que su juicio original, emblemático del movimiento #MeToo, representara un ajuste de cuentas contundente para una de las figuras más poderosas de Hollywood.

El caso se está volviendo a juzgar porque un tribunal de apelaciones anuló la condena histórica de 2020.

El nuevo juicio se lleva a cabo en el mismo tribunal de Manhattan que el primer juicio, y se espera que dos acusadoras que testificaron entonces regresen.

El nuevo juicio de Weinstein se desarrolla en un momento cultural diferente al primero, que ocurrió durante el apogeo del movimiento contra el abuso sexual #MeToo. Junto con los cargos que se están volviendo a juzgar, enfrenta una acusación adicional de una mujer que no estuvo involucrada en el primer caso.

El jurado está compuesto por siete mujeres y cinco hombres, a diferencia del panel de siete hombres y cinco mujeres que lo condenó en 2020, y hay un juez diferente.

El movimiento #MeToo, que explotó en 2017 con acusaciones contra Weinstein, también ha evolucionado y disminuido.

Al inicio del primer juicio de Weinstein, se podían escuchar gritos de "violador" de manifestantes afuera.

Camiones de televisión llenaban la calle y los reporteros hacían fila durante horas para conseguir un asiento en la abarrotada sala del tribunal. Sus abogados denunciaron la "atmósfera de carnaval" y lucharon sin éxito para que el juicio se trasladara de Manhattan.

Lee también: Directora de "Frida" habla por primera vez del acoso que sufrió Salma Hayek por parte de Harvey Weinstein

Esta vez, durante los cinco días de selección del jurado, no hubo nada de eso.

Esas realidades, junto con el fallo del Tribunal de Apelaciones de Nueva York el año pasado que anuló su condena de 2020 y su sentencia de prisión de 23 años —porque el juez permitió testimonios sobre acusaciones por las que Weinstein no fue acusado formalmente— están moldeando todo, desde la estrategia legal del nuevo juicio hasta la atmósfera en el tribunal.

Weinstein, de 73 años, está siendo juzgado nuevamente por un cargo de agresión sexual por presuntamente realizar sexo oral forzado a una asistente de producción de cine y televisión, Miriam Haley, en 2006 y un cargo de violación en tercer grado por presuntamente agredir a una aspirante a actriz, Jessica Mann, en una habitación de hotel en Manhattan en 2013.

Weinstein también enfrenta un cargo de agresión sexual por presuntamente tener sexo oral a la fuerza con una mujer diferente en un hotel de Manhattan en 2006. Los fiscales dijeron que la mujer, que no ha sido nombrada públicamente, se presentó días antes de su primer juicio, pero no formó parte de ese caso. Dijeron que revisaron sus acusaciones cuando se anuló su condena.

The Associated Press generalmente no identifica a personas que alegan haber sufrido abuso sexual, a menos que consientan ser nombradas, como lo han hecho Haley y Mann.

Weinstein se ha declarado no culpable y niega haber violado o agredido sexualmente a alguien. Sus absoluciones en los dos cargos más graves en su juicio de 2020 —agresión sexual depredadora y violación en primer grado— aún se mantienen.

Lee también: Harvey Weinstein denuncia condiciones insalubres en su prisión: "parece un campos de concentración"

Lindsay Goldbrum, abogada de la acusadora no identificada, dijo que el nuevo juicio de Weinstein marca un “momento crucial en la lucha por la rendición de cuentas en casos de abuso sexual” y una “señal para otros sobrevivientes de que el sistema está avanzando, y que vale la pena hablar, incluso cuando las probabilidades parecen insuperables”.

Esta vez, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan está procesando a Weinstein a través de su División de Víctimas Especiales, que se especializa en tales casos, después de que veteranos de homicidios dirigieran el juicio de 2020. Al mismo tiempo, Weinstein ha agregado varios abogados a su equipo de defensa, incluida Jennifer Bonjean, quien está involucrada en apelar su condena por violación de 2022 en Los Ángeles. Ella ayudó a Bill Cosby a que se anulara su condena y defendió a R. Kelly en su caso de delitos sexuales.

Arthur Aidala, abogado principal de Weinstein, afirmó recientemente: “Este juicio no va a ser todo sobre #MeToo. Va a ser sobre los hechos de lo que ocurrió. Y eso es importante. Y así es como se supone que debe ser”.

Pero ya ha habido algunas menciones de #MeToo. Un fiscal preguntó a los posibles jurados si habían oído hablar del movimiento. La mayoría dijo que sí, pero que no les afectaría de ninguna manera.

Otros fueron más allá.

Una mujer opinó que “no se ha hecho lo suficiente” como resultado de #MeToo. Un hombre explicó que tenía sentimientos negativos al respecto porque a sus compañeros de clase de la escuela secundaria se les había acusado falsamente de agresión sexual.

Otro hombre dijo que veía #MeToo como otros movimientos sociales: “Es un péndulo. Se balancea mucho hacia un lado, luego hacia el otro, y luego se estabiliza”.

Ninguno de ellos fue seleccionado para el jurado.

rad