Anoche, Agustín Fernández fue sorprendido con una videollamada de su padre, Marcelo Fernández que, además de recordarle lo mucho que lo ama y lo orgulloso que se encuentra por su desempeño dentro de "La casa de los famosos", le advirtió que lo habían dejado solo, haciendo referencia al poco apoyo que Wendy Guevara y Nicola Porcella han demostrado desde que ingresó al reality.

Como ocurre cada martes, dentro de "LCDLF", las y los habitantes de la casa disfrutaron de la proyección semanal, en la que ven diferentes clips de algunos de los momentos más divertidos que protagonizan dentro de la casa, sin embargo, "la jefa" decidió llevar una temática diferente en esta ocasión.

Agustín, el último integrante de team "Tierra" que continúa en la contienda, recibió una videollamada de su padre, a quien hace tiempo no ha podido ver, debido a la distancia, pues don Marcelo reside en Argentina.

En principio, el argentino creyó que se trataba de un video grabado de su padre, por lo que lo observó en silencio, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, pero cuando el señor Marcelo se percató que su hijo no hacía ninguna réplica de sus palabras que le explicó que estaba completamente en vivo.

Esto llenó de emoción al modelo que no se contuvo más y rompió en llanto, luego de decirle a su progenitor lo mucho que lo amaba.

A continuación, don Marcelo le dio la noticia que ya había conseguido trabajo, pues se sentía a motivado a luchar, luego de ver el desenvolvimiento de Agustín dentro de la competencia.

"Agus, te quiero, te extraño, conseguí trabajo, te extraño un montón no aguanto más, estamos en vivo, Agus, estoy hablando con vos, desde la Patagonia; estoy poniendo el pecho, papá también es un guerrero igual que vos", expresó.

Así, muy conmovido, Agustín llamó a su padre con el sobrenombre de "viejón", quien le aclaró que no está solo, denotando la inconformidad que le ha producido que, durante las nueve semanas de competencia, su hijo no haya recibido ropa, debido a que sus amistades no la hicieron llegar a la casa.

"No estás solo, está papá, está mamá también, estuve hablando con ella, aunque no lo creas, mamá te ama también, te superextrañamos, si papá estuviera en México no te hubiera faltado ropa, te lo juro".

Además, don Marcelo repitió en más de una ocasión que habían dejado a su hijo solo, lo que lo hacía todavía más fuerte, pues a pesar de la falta de apoyo de sus amistades y el público, todavía tiene posibilidades de llegar a la gran final.

El padre de Fernández también le prometió que pronto visitará México para reunirse con él:

"No estás solo, estamos contigo a morir; te dejaron solo... voy a ir a México, hijo, voy a estar con vos, no te voy a dejar solo, de esta salimos juntos, te amo, jugaste bien, jugaste superbien", externó.

"Pero voy a estar ahí pronto, te amo, hijo; sos el mejor, guerrero, peleaste solo, hijo, eso es un guerrero, ya ganaste, para mí eso es el campeón, sos mi campeón, me diste lo mejor de la vida, te amo, el mejor día de mi vida fue el día que naciste", le dijo estremecido.

