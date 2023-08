Inauguran la Cineteca de las Artes: habrá cine mexicano y una sala en honor a María Rojo

Más de 30 teatros del IMSS, ubicados en la República Mexicana, se convertirán en espacios para el cine mexicano luego de un convenio de colaboración del Instituto con la Secretaría de Cultura. Anoche, durante la inauguración de la Cineteca de las Artes, expansión de la Cineteca Nacional, ubicada en el CENART, los titulares Zoe Robledo y Alejandra Frausto firmaron el documento ante la asistencia de cineastas como Arturo Ripstein y Alberto Cortés.

“Para que toda la red de teatro puedan ser salas, espacios de cine a partir de cursos, de funciones”, indicó Robledo.No se especificó cuando comenzará la adaptación, pero si que la programación estará en colaboración con la Cineteca Nacional. El anuncio coincide también con el Día del Cine Mexicano y un homenaje a la actriz María Rojo ("María de mi corazón" y "La tarea"), a quien se le cantó las mañanitas por la celebración de su cumpleaños. Rojo agradeció que la nueva sede tendrá una sala con su nombre, pero triste recordó la partida de directores que trabajaron con ella: Felipe Cazals, Jorge Fons y Jaime Humberto Hermosillo.

“Me pregunto si sin todos ellos que he nombrado y los que ya no están, yo realmente sería María Rojo. No digo más que la verdad, sólo piensen, yo soy por ellos y por todos los que trabajaron en las distintas disciplinas del cine”, expresó al tomar el micrófono. Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación; Leticia Ramírez, titular de la SEP y Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, también hicieron uso de la palabra durante el evento.

Batres aprovechó la coyuntura para recordar "Canoa", filme de Cazals, que recreaba el linchamiento de un grupo de trabajadores universitarios por presuntamente querer difundir el socialismo.“Al cine mexicano debemos ponderar y retomar. Ahora que está el tema de los libros de texto gratuito, me acordé de una gran película, Canoa, en el cine Regis (derrumbado por el terremoto de 1985).

“Ahí por fanatismo linchan a los trabajadores, ahora hay un personaje que dice no leerá los libros porque son comunistas”, apuntó. Frausto, por su parte, reiteró que en los libros del nuevo ciclo escolar habrá acceso a cine mexicano.Por apertura, la Cineteca de las Artes tendrá acceso gratuito durante toda la primera semana y, después, por un mes, sólo programará cine nacional.