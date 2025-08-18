Más Información

Una novela coral sobre la tercera edad

Instituciones y amigos se despiden de Calera-Grobet

Instituciones y amigos despiden a Antonio Calera-Grobet

Museo de El Eco más cerca de la declaratoria de Monumento Artístico Nacional

Fallece el escritor Antonio Calera-Grobet, a los 51 años; confirman el motivo del deceso

¿Taylor Swift es vedette?, el “enamoradizo” de Nodal y las lluvias de la CDMX: los memes de la semana

, quien dio vida a "Gandalf" en la trilogía de “El Señor de los Anillos” (2001-2003) y "El hobbit" (2012-2014), confirmó que regresará a la saga en la nueva película “Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”.

Durante una reunión con el reparto original de la saga, el actor de 86 años compartió algunos detalles de esta producción que se plantea como una continuación directa de la trilogía dirigida por Peter Jackson y que centrará su historia en Gollum.

Personaje de "Gandalf" vuelve a la nueva película de "El Señor de los Anillos"

El anuncio se dio durante la convención "For the Love of Fantasy" en Londres, donde McKellen mencionó que Andy Serkis, intérprete de Gollum, dirigirá la película.

“Escuché que habrá otra película de la Tierra Media y será dirigida por Gollum (Andy Serkis). Les voy a contar dos secretos del reparto: hay un personaje en la película llamado Frodo y hay otro personaje que se llama Gandalf”, reveló.

Tras la declaración, el actor bromeó: “Aparte de esto, mis labios están sellados”. La confesión dio pie a las especulaciones entre fans, quienes esperan que Elijah Wood también regrese como Frodo.

¿De qué tratará la nueva película de la saga?

El proyecto está planeado para estrenarse en 2027, trece años después de la última cinta "El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos"(2014). Hasta ahora se conocen pocos detalles, pero se especula que el rodaje comenzará a inicios de 2026 y se estrene en 2027.

Fans de la saga se han emocionado al enterarse sobre los detalles de la producción y del proyecto que se espera sea otro éxito en taquilla, al igual que las otras películas.

La trama exploraría la historia de Sméagol, un hobbit que encuentra el Anillo Único y que termina transformándose en Gollum (Andy Serkis), hasta su encuentro con "Gandalf" () y "Frodo" (Elijah Wood).

