La serie rindió homenaje al actor que da voz a Homero en español latino y a diversas figuras de la cultura mexicana.

“Los Simpson”, una de las series animadas más longevas de la televisión con 37 temporadas al aire, ha rendido homenaje a grandes figuras de la cultura mexicana como Pedro Infante, Alejandro González Iñárritu y al actor que presta su voz a Homero Simpson en español latino: Humberto Vélez.

Por más de 36 años, Humberto Vélez ha sido la voz del carismático Homero Simpson y, desde la temporada 15 hasta la 37, ha dejado huella en millones de fans con frases legendarias como “A la grande le puse Cuca” o “¡Estúpido y sensual Flanders!”, entre muchas otras.

En el capítulo más reciente de “Los Simpsons”, titulado “The Fall Guy-Yi-Yi!” (episodio 12 de la temporada 37), estrenado el domingo por FOX en Estados Unidos, el actor de doblaje dio voz en inglés a El Hombre Abejorro (Bumblebee Man) y además apareció representado en su versión animada.

La historia del episodio sigue a El Hombre Abejorro, quien busca revivir su carrera al lado de Alejandro González Iñárritu, pero para no poner en riesgo su vida decide contratar a Homero como su doble de acción. Juntos viven diversas desventuras al estilo de la familia amarilla.

En una escena se observa cómo Homero y El Hombre Abejorro caen por las escaleras de una pirámide mientras los turistas ríen; de pronto aparece un hombre de canas, bigote y lentes semejante al aspecto de Humberto Vélez en la vida real que remata con la frase: “El dolor de este hombre me quita mis propias penas”.

Anoche el doblaje latino de Los Simpson marcó un hito:



❗️ ¡Humberto Vélez (actor de doblaje de Homer/o en Latinoamérica) dio voz al Hombre Abeja en la versión original y se interpretó a sí mismo en el nuevo episodio de Los Simpson!



📺 "¡The Fall Guy-Yi-Yi!" (37x12) pic.twitter.com/C9NnOyQsLM — SimpsonDub🎙(Doblaje de Los Simpson) (@SimpsonDoblaje) December 29, 2025

El episodio también contó con la participación de varias figuras mexicanas, entre ellas:

Alejandro González Iñárritu, director y ganador del Premio Oscar por películas como “Birdman” y “El renacido”.

Johnny Knoxville, actor y comediante estadounidense, conocido por ser una de las figuras principales del programa “Jackass”.

Patricia Acevedo, actriz que presta su voz a Lisa Simpson en español latino y ha interpretado a diversos personajes en la serie.

Claudia Motta, actriz y directora de doblaje que dio voz a Bart Simpson hasta la temporada 15.

Además, Los Tigres del Norte tuvieron una aparición especial interpretando una canción original titulada “Corrido de Pedro y Homero”, que hace referencia a los acontecimientos del episodio y al personaje de Homero Simpson.

¿Quién es Humberto Vélez?

Humberto Vélez es un actor mexicano de doblaje, teatro y televisión con más de 42 años de trayectoria, reconocido en Latinoamérica como la voz original de Homero Simpson en la popular serie animada.

El intérprete nació en Veracruz el 30 de marzo de 1955 e inició su carrera en el doblaje en 1983, prestando su voz a un personaje de la serie “Los Pitufos”, junto a Jesse Conde, quien interpretaba a Pitufo Perezoso.

A lo largo de su trayectoria profesional, Humberto Vélez ha dado voz a personajes icónicos en caricaturas y películas como Winnie the Pooh, Lord Farquaad en “Shrek”, Pelusa en “Stuart Little”, el Profesor Farnsworth en “Futurama”, Tito Makani en “Rocket Power”, entre muchos otros.

