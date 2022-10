Hombre demanda a Cardi B: Por un tatuaje se cree que está entre las piernas de la rapera

Un hombre que se autodenomina como padre de familia y quien tiene un tatuaje distintivo en la espalda se sintió humillado después de que Cardi B supuestamente usó de forma incorrecta su imagen para la portada sexualmente sugerente de uno de sus álbumes.

Kevin Michael Brophy demandó a la música galardonada con el Grammy por 5 millones de dólares en una demanda por violaciones a los derechos de autor presentada ante una corte federal en el sur de California. Sus abogados dicen que la vida de Brophy se vio perturbada y que sufrió estrés por la portada del álbum “Gangsta Bitch Music, Vol. 1” de 2016.

El abogado de Brophy, A. Barry Cappello, dijo que se usó software para editar fotografías y sobreponer el tatuaje de su cliente, que ha aparecido en revistas de tatuajes, en la espalda del modelo masculino usado para la portada. La imagen muestra la espalda de un hombre tatuado cuya cabeza está entre las piernas de la rapera. El rostro del hombre no se puede ver.

Cardi B, quien se espera testifique durante el juicio, rechazó las acusaciones y dijo que un artista usó sólo una “pequeña porción” de los tatuajes sin que ella lo supiera. Cardi B, había dicho que la portada, creada por Timm Gooden, fue un uso justo y transformador de la imagen de Brophy.

“Su vida ha sido alterada”, dijo Cappello al jurado mientras Cardi B, cuyo nombre verdadero es Belcalis Almanzar, lo veía desde la mesa de la defensa. Agregó que la imagen perturbó a Brophy y a su esposa, Lindsay Michelle Brophy, quien dijo que inicialmente cuestionó a su esposo si él era quien aparecía en la portada. La pareja tiene dos hijos pequeños.

Brody dijo que alguna vez consideró a su tatuaje de la espalda, que ilustra a un tigre luchando con una serpiente, como “una obra de Miguel Ángel”, pero que desde entonces lo considera “obsceno y repugnante”.

Cardi B se defiende

La defensa ha argumentado que el modelo que posó para las fotos era negro, mientras que Brophy es blanco.

El abogado de Cardi B, Peter Anderson, dijo que Brophy y la imagen del álbum no están relacionados. Agregó que el modelo no tenía tatuajes en la nuca, los cuales tiene Brophy.

“El rostro de Brophy no estaba en el mixtape (álbum)”, dijo Anderson durante sus argumentos iniciales. “No tiene nada que ver con Brophy”.

Pero Brophy respondió que todos los que lo conocían creyeron que él era quien estaba en la portada. Agregó que ese tipo de imagen sería algo que él nunca aprobaría.

Brophy dijo que envió una carta de cese y desista a los representantes de Cardi B para retirar el tatuaje de la portada, pero nunca recibió una respuesta.

“Para mí era algo de lo que me enorgullecía”, dijo Brophy sobre su tatuaje. “Ahora esa imagen se siente devaluada. Me siento robado. Me siento completamente ignorado. Hay muchas cosas en las que me gustaría pasar el tiempo. Pero la única manera de hacer que esto sea removido es venir a esta corte”.

Cappello dijo que a Gooden le pagaron 50 dólares para crear un diseño, pero que le dijeron que encontrara otro tatuaje después de que entregó un primer borrador. Agregó que Gooden buscó en internet “tatuajes de espalda”, encontró una imagen y se la pegó a la portada.

El mes pasado Cardi B se declaró culpable de un caso penal tras un par de peleas en clubs de desnudistas en Nueva York, por las que fue sentenciada a 15 días de trabajo comunitario. Previamente en el año, a la rapera le otorgaron 1,25 millones de dólares en una demanda por difamación contra un bloguero de noticias de celebridades que publicó videos en los que afirmaba falsamente que la rapera usó cocaína, había contraído herpes y se involucró en prostitución.

rad