Hijo de Carlos Bonavides responde si en un futuro internaría a su padre en un asilo

A pesar de que un asilo no es el lugar ideal que Carlos Bonavides imagina para pasar “sus últimos días”, Tadeo, su hijo de 14 años, asegura que en caso de que el famoso lo llegara a necesitar no dudaría en internarlo.

El joven actor, que participa en “Una familia de Diez”, fue cuestionado por la prensa respecto a si ha pensado en llevar a su padre de 82 años a La Casa del Actor, un asilo exclusivo para las personas que han dedicado su vida a dicho arte.

A pesar de su corta edad, Tadeo explicó frente a cámaras que haría cualquier cosa que estuviera en sus manos para que su padre estuviera bien en un futuro.

“Sí, yo creo que todo a su tiempo. No hay que adelantarse y a mí no me gusta pensar mucho en el futuro, pero para todas las situaciones hay que estar preparados, si en algún momento mi padre requiere asistencia de médico o de La Casa del Actor con mucho gusto, con tal de que él esté bien se hará hasta lo imposible”, expresó en un video retomado por la periodista Berenice Ortiz.



Aunque el artista compartió con honestidad el plan, Bonavides hizo una señal de cuernos en referencia a que no quisiera ser internado.

2022: Un año duro para Carlos Bonavides

El 2022 fue un año duro para Bonavides, ya que fue hospitalizado de urgencia por un grave cuadro de deshidratación en Julio, aunque en un principio pensó que se trataba de Covid-19.

Luego de su hospitalización, Carlos habló conmovido para el programa “El Chismorreo” donde explicó que el diagnóstico no era muy favorable debido a que el médico le comentó: había contraído una bacteria que le causó problemas estomacales.

A su vez, su esposa, Yodi Macos también habló y contó que los malestares de Bonavides habían tenido lugar desde el fin de semana, después de su regreso de Veracruz, estado al que había viajado para grabar un video musical.

Los problemas de salud siguieron para el también cantante quien incluso en diciembre, tras ser hospitalizado nuevamente, habló con Tadeo sobre el tema de la muerte.

“Hubo un punto en el que se desmayó y me dijo: ‘No sé qué vaya a pasar conmigo, no sé si voy a salir de aquí, quiero que seas feliz y que sigas adelante por cualquier cosa’. Nadie está preparado para la muerte, en algún punto todos nos vamos a ir y el momento en que eso pase se habrá ido mi ídolo”, dijo el joven a El Universal, en aquel entonces.

Con información de Armando Pereda y Mariana Lebrija.

