Hijo de Alfredo Adame cree que los problemas de ira del actor se agravaron por unas gotas

Alfredo Adame suele acaparar los reflectores y los titulares de los medios de comunicación gracias a las polémicas y peleas en las que se le ha visto involucrado en más de una vez.

Desde sus pleitos con Carlos Trejo, Andrea Legarreta, la grafóloga Maryfer Centeno, Gustavo Adolfo Infante y hasta videos de golpes en la calle se han hecho virales en las redes sociales.

El actor de 64 años ha sido cuestionado por no buscar tratamiento o ayuda psicológica para resolver algún problema de conducta. A pesar del historial, niega tener arrebatos de ira y descarta que necesite algún tipo de terapia

“Yo no hice nada, me bajé tranquilamente ¿a qué voy a ir a una terapia de ira? Si yo hubiera sacado la pistola, le hubiera pegado, pero eso no está ni pensado, yo soy un hombre feliz”, dijo en febrero pasado cuando protagonizó un pleito en plena vía pública.

Ante esto, es Sebastián Adame, su hijo menor, quien cree tener la respuesta del por qué el famoso no sale de una para meterse en otra.

Andrea Legarreta planea tomar acciones legales contra el polémico actor

Sebastían Adame habla de la conducta de su padre

Fue durante una entrevista con el conductor de “De primera mano” donde Sebastian reveló que su padre fue diagnosticado con un problema psiquiátrico años atrás.

Aparentemente, el famoso consumió de forma irregular unas gotas que el especialista le recetó, lo que más tarde "provocó" que sus problemas de conducta se agravaran.

De acuerdo con la versión, Adame no siguió la las instrucciones del psiquiatra y no se suministró las dosis adecuadas para tratarse.

“Sí le diagnosticaron algo e iba con un psiquiatra hace muchos años. Le mandó unas gotas que se tenía que tomar y él en su necedad dejó de tomárselas, luego se aumentó la dosis, luego las cortaba y las seguía. Al parecer eso fue lo que causó que se le agrandara todo lo que tiene”, dijo.

Incluso el propio actor de doblaje le ha pedido a su progenitor que regrese a tomar algún tratamiento.

Alfredo Adame se pronuncia a favor de la comunidad LGBT+.

Se incendia la camioneta de Alfredo Adame en vía pública

El pasado 30 de marzo, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, a través de las redes sociales, dio a conocer un incendio que tuvo lugar en la colonia Santa María Tepepan de la alcaldía Xochimilco. De acuerdo con los reportes el siniestro se habría originado alrededor de las 7:50 de la mañana, al interior de un vehículo particular.

Una vez que los servicios de emergencia llegaron hasta el lugar, pudieron controlar el fuego y por fortuna no hubo mayores complicaciones. Aunque no se dieron más detalles en el momento, en las redes sociales trascendió que el coche afectado es propiedad del actor Alfredo Adame, quien al parecer le sigue lloviendo sobre mojado.

Según algunos medios, Alfredo se encontraba ejercitándose, cuando una falla en el sistema mecánico de su coche provocó una chispa que habría iniciado el incendio.

En plataformas como Twitter ya han comenzado a circular algunas imágenes en las que se puede ver al actor a unos cuantos metros de su camioneta y bastante afligido; sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado respecto a este percance.

Quienes sí han expresado su opinión son los usuarios y aunque algunos lamentaron lo sucedido, otros no desaprovecharon la oportunidad para recomendarle que se hiciera una limpia y hasta le aseguraron que este podría ser obra del temido karma.

Con información de Mariel López.

Foto: Archivo, EL UNIVERSAL.