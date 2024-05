Hija de Bruce Willis habla de la demencia del actor y la lección que ha dejado a su familia

A pesar de encontrarse en una dura lucha contra la demencia frontotemporal que le fue diagnosticada en febrero de 2023, Bruce Willis se encuentra bien y de buen humor; esto es lo que asegura su hija, Rumer Willis.

En los últimos meses y por personas allegadas a la familia se sabe que la salud del actor ha ido deteriorándose; incluso, que ha llegado a desconocer a algunos de sus seres queridos; sin embargo, Rumer ha dado una luz de esperanza a los fans, pues, según sus propias declaraciones, por ahora todo parece haber mejorado un poco.

Willis (hija) asistió este fin de semana a la gala Jhpiego Laughter Is the Best Medicine, donde fue cuestionada sobre el estado actual de su famoso padre: “Él está realmente bien, gracias por preguntar”, respondió.

Lee también: Demi Moore se anticipa al futuro; aseguran que se prepara para decirle adiós a Bruce Willis

Pero, más allá de lo que llegue o no pasar con el protagonista de “Sexto sentido” la joven destacó que la enfermedad les ha dejado una valiosa lección y ese es el motivo por el que han decidido se completamente transparentes con el proceso de Bruce:

“Creo que, para mí, a través de esta experiencia, lo que ha sido tan increíble es (saber) que mi papá es muy querido, y eso ha sido tan evidente”, dijo a la revista “People”.

Durante su matrimonio con Demi Moore, Bruce Willis tuvo tres hijas; Rumer (35), Scout (32) y Tallulah Belle (30). Foto: Instagram

Rumer también explicó que la única manera que encuentran en devolver un poco del apoyo que han recibido por parte de los fans y la gente que estima al actor, es compartiendo lo que viven día a día, pues no saben a quienes puedan ayudar.

“Si hay alguna manera de que compartir nuestra experiencia traiga esperanza y consuelo a alguien más que esté experimentando eso, entonces para mí, eso es todo”.

Bruce Willis, un gran abuelo

Entre otras cosas, Rumer también habló cómo ha vivido su padre esta nueva faceta como abuelo desde la demencia, un papel que, aseguró, se le da naturalmente.

“Lo está haciendo tan bien. Es encantador y tan agradable verlo con mi hija y sólo tiene que ir y dar amor “, finalizó.

Bruce Willis decidió alejarse del mundo del espectáculo en 2022, esto luego de que se le diagnosticara afasia, una rara condición que afecta las capacidades de comunicación de quienes la padecen.

Sin embargo, un año más tarde, la familia del histrión reveló que la enfermedad se había desarrollado a una demencia frontotemporal, trastorno que no tiene cura y que ocasiona cambios en la personalidad, la conducta, las capacidades motrices y de habla.

Lee también: Tallulah, hija de Bruce Willis, revela que fue diagnosticada con autismo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc