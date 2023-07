Hermano gemelo de Marie Claire Harp sufre asalto a punta de pistola

Jean Pierre Harp, hermano gemelo de Marie Claire, fue víctima de la delincuencia el día de ayer, luego de que él y su compañero de agrupación, Ian García, ofrecieran un show en el estado de Hidalgo pues, el cantante narra que un auto comenzó a seguir a su vehículo a lo largo de la carretera y aunque lo perdieron, cuando se detuvieron a comer algo en el camino, volvieron a ser interceptados y, en esta ocasión, se llevaron sus pertenencias, pues fueron amagados con un arma de fuego para que entregasen su dinero y celulares.

Aunque Jean Pierre Harp no quiere hacer un escándalo de los eventos que tuvieron lugar este sábado, el gemelo de Marie Claire, ofreció una entrevista a "TVNotas" en la que dio detalles de cómo sucedió el asalto. El joven de 30 años contó que junto con Ian García, otro cantante, con el que integra el dueto "Ian Pierre" acudieron a un evento del municipio Tizayuca, Hidalgo, luego de que su mánager, Jesús Galeano, consiguiera una fecha para que la agrupación comience a darse a conocer, pues recientemente lanzaron el sencillo "Destrampe".

Y aunque durante la presentación, los cantantes ofrecieron su show sin ningún tipo de percances, fue después de que abandonaron el recinto, aproximadamente a las seis y media de la tarde, cuando Ian y Jean Pierre se dirigían de regreso a la Ciudad de México, que un automóvil se les cerró a media carretera, sin embargo, él -que iba a cargo del volante- pudo esquivar la unidad y aventajar la velocidad con la que conducía para perder de vista el vehículo que, por las prisas, ni él ni el copiloto tuvieron la oportunidad de apreciar con atención cómo era.

"Nos contrataron para presentarnos en Tizayuca, Hidalgo. Y al final del show, salimos como a las seis y media de la tarde, ya íbamos de regreso a México, cuando un carro se nos cierra y traté de esquivarlo y nos fuimos por otro lado”, detalló a la revista.

Y aunque acababa de ocurrir dicho episodio, García y Harp, de 29 y 30 años, respectivamente, decidieron detenerse en un puesto de comida que vieron en la carretera, debido a que el show y el viaje habían abierto su apetito, antes de seguir su camino a la capital. Sin embargo, los cantantes no tuvieron la oportunidad siquiera de probar bocado, pues fue entonces cuando unos sujetos se aproximaron a ellos y los amenazaron con una pistola, mientras les pedían que entregaran las pertenencias que cargaban con ellos en ese momento.

"Unos tipos se nos acercaron y nos encañonaron con una pistolas y nos pidieron nuestras cosas", indicó el originario de Venezuela.

De acuerdo con Jean Pierre, los hombres se llevaron sus celulares y el dinero que cargaban, sin embargo, destacó que lo más importante que les fue arrebatado fue su seguridad y tranquilidad, debido a que, ahora que han vivido un asalto, son más consientes de los peligros y la inseguridad que permea en las calles.

“Esta experiencia nos queda para reflexionar de que hay que estar alerta. Además, también piensas de que ahorita estás y mañana ya no sabes. El salir de casa a trabajar, ya no sabes”, estimó Harp.

Sin embargo, el más afectado tal parece haber sido Ian, quien también ofreció una declaración, mediante la cual confió que él estuvo presente durante la balacera que aconteció en un centro comercial y en la que, lamentablemente, perdió la vida el influencer Kevin Kaletry en mayo pasado, por lo que ahora temía más por su seguridad.

“Imagínate dos veces seguidas, no ya es mucho. Ya estoy muy ciscado por todo eso”, reconoció.

Harp y García, además, expresaron que no están seguros de que las personas que los asaltaron sean las mismas que los interceptaron dentro de un automóvil, debido a que cuando esquivaron el vehículo no tuvieron el tiempo suficiente para ver las especificidades del coche, por lo que no se atrevieron a asegurar que los asaltantes eran los dueños de la unidad que trato de retenerlos momentos antes.

“Nosotros nos paramos, pero no estamos seguros de que sea el mismo carro, porque la verdad no le dimos la suficiente importancia", reconoció el hermano de Marie Claire.

Finalmente expuso que no estaba seguro de sí denunciaría o no lo haría pues, para hacerlo, tendría que trasladarse a Hidalgo, cada que el proceso legal lo demandara, aunado a que el susto sólo lo tenía con deseos de volver pronto a casa, descansar y olvidarse de todo.

