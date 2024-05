Hermana de Britney Spears no se siente ofendida por los insultos públicos de la cantante; la llamó "perra"

Jamie Lynn, la hermana menor de Britney Spears, no se vio afectada por los comentarios agresivos que hizo públicamente la cantante en su contra después de que en un video posteado en Instagram, la llamara “Perra” y “pequeña perra”.

Fuentes dijeron al portal especializado "TMZ", que la estrella de "Zoey 101" se centra principalmente en el bienestar de la intérprete, por lo que para ella, las palabras de Britney son como una señal de que sigue expresándose y "está viva".

Recordemos que la estabilidad mental de la intérprete de “Toxic” ha estado en tela de juicio en redes sociales. Pues si bien, tras el término de su tutela, algunos de sus fanáticos defendían su libertad y que podía compartir el contenido que quisiera en las redes, no importando que fuera explícito, ahora están comenzando a creer que tal vez la llamada “princesa del pop” sí necesite ayuda profesional

Precisamente, en la historia de Instagram publicada antier, que ya fue borrada, Britney presumió una excursión que emprendió junto a su supuesto asistente, otro hombre y una amiga.

En el video, se muestra a Spears en el asiento del copiloto dentro de un vehículo, mientras su ayudante conduce y se dirigen hacia una sesión de equitación, una actividad que la artista ha demostrado disfrutar en varias ocasiones.

Aunque se la ve visiblemente emocionada por lo que están a punto de experimentar, su comportamiento durante el material audiovisual llamó la atención de la audiencia, ya que utiliza varios tonos de voz e incluso parece intentar imitar el acento inglés.

Asimismo, mientras contaba que tenía poca experiencia acampando, Britney se dirigió hacia Jamie Lynn y mencionó su participación en el reality "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" (Soy famosa, sácame de aquí), expresando su perplejidad por el hecho de que su hermana hubiera dejado a sus dos hijas menores en casa. En el programa, Jamie Lynn había mostrado su afecto por sus hijas, pero al mismo tiempo no tomaba medidas para reunirse con ellas, lo que resultaba incoherente según Britney.

"¡Mi hermana lo hizo (acampar) en un programa de televisión! y la bañaron en la jungla, mier**, ella dijo: "-Báñame, porque estoy atrapada en la jungla y extraño a mis hijas, oh, atiéndeme...´, pequeña perra", expresó.

Britney volvió a utilizar dicha palabra para referirse a ella después: "Quiero ser una pequeña perra y darme un baño en la jungla como mi hermana". Sumado a ello, hacia frases inconsistentes unas entre otras.

Recientemente se informó que Spears está atravesando un período complicado, ya que personas cercanas a ella temen que esté en peligro de enfrentar dificultades financieras. Esto se debe a sus frecuentes y costosas escapadas de vacaciones, así como a los cambios de humor "impactantes" que experimenta con regularidad.