Preocupación por Britney Spears: aseguran que vive un delicado momento mental y financiero

Los fans de Britney Spears siguen viendo con tristeza que su estrella, la llamada "princesa del pop" no ha vuelto a brillar como se esperaba que lo hiciera después de que la tutela que su padre mantuvo sobre ella durante 14 años llegara a su fin en 2021.

Desde que recobró su libertad Britney ha dado señales de vida que han puesto en tela de juicio el estado de su salud mental y ahora se comenta que estaría en peligro su fortuna, pues gasta sin medida y no estaría consumiendo sus medicamentos psiquiátricos.

Existe tanta preocupación por la artista de 42 años por sus apariciones en redes donde aparece bailando muchas veces sin sentido y con una mirada melancólica; su regreso a la industria musical quedó descartado por completo en enero, cuando la propia estrella de pop negara rotundamente su retorno.

"Solo para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura. No paran de decir que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum. ¡Nunca volveré a la industria de la música!", externó, y aseguró que gozaba tener ahora una faceta de "compositora fantasma".

¡He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años, soy una escritora fantasma y honestamente lo disfruto de esa manera!", afirmó.

A mediados de 2023 lanzó el sencillo 'Mind Your Business' junto a Will.i.am, con quien en 2012 ya había hecho la exitosa colaboración 'Scream & Shout'.

No obstante, el último álbum de estudio de la cantante fue "Glory" y salió a la luz en 2016 recopilando éxitos como "Slumber Party" o "Just Luv Me".

En octubre de 2023, la cantante presentó su libro de memorias "The Women in Me", en donde hace una serie de confesiones entre las que destacan el aborto que vivió en su juventud, producto de su relación con el también cantante de pop Justin Timberlake, las veces que fue internada en un centro psiquiátrico y su drama familiar.

Britney Spears sigue causando extrañeza entre sus fans por bailes raros en redes.

Britney Spears vive mal momento mental y financiero

Fuentes cercanas a Britney Spears le aseguran a TMZ que la cantante está en un un muy mal momento, mucho peor que cuando estaba bajo la tutela de su padre, pues está en "grave peligro",tanto mental como financieramente.

El medio estadounidense afirma que en cuanto a su salud mental Britney es "completamente disfuncional", y desde que la tutela terminó y no tiene supervisión, según las fuentes tiene cambios de humor radicales que son "impactantes".

Se dice que Spears está totalmente aislada y peligrosamente inestable; la poca gente que está cercana a ella admite que Britney estaba mejor cuando estaba bajo tutela, pues "tenía mucha libertad y las restricciones estaban ahí para protegerla. Ya no está protegida".

Britney Spears ha hablado de algunos de los pasajes más dolorosos de su vida en "The women in me", su biografía. FotoS: Instagram, vía @britneyspears

En cuanto a sus finanzas estas estarían en peligro, cuando terminó la tutela tenía en su poder 60 millones de dólares, sin embargo semanalmente tiene altos gastos por viajes lujosos que suele hacer, por ejemplo TMZ señala que ha gastado una fortuna y está en peligro real de ir a la quiebra por sus viajes a la Polinesia Francesa, alojándose en The Brando, y gastando cerca de un millón de dólares en cada viaje entre aviones privados, hoteles, personal, etc.

Esos viajes los realiza cada uno o dos meses; también va a Hawai casi mensualmente, toma un jet privado y se aloja en la Suite Presidencial en el Four Seasons, gastando en cada uno de esos viajes unos 350 mil dólares.

