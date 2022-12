"Hell and Heaven": Kiss se despide de México ante 65 mil fans

El último concierto de Kiss en México tuvo una gran dosis de explosión para los 65 mil asistentes que acudieron a la tercera jornada del Festival "Hell and Heaven", en Toluca, Estado de México, de acuerdo con las cifras de los organizadores.

Esta banda icónica, que regresó al país como parte de tour de despedida, fue la cereza del pastel de tres días llenos de metal, rock y ska en el Centro Dinámico Pegaso, en donde se realizó este encuentro musical.

Antes de que aparecieran en el Hell Stage se mostraron imágenes, por medio de las pantallas montadas en el escenario, del momento en que los integrantes de Kiss arribaron, liderados por el bajista Gene Simmons y el guitarrista Paul Stanley, motivo que provocó que el público enardeciera.

Mientras tanto, una cortina negra con el nombre de la banda cubría todo el escenario hasta que se desvaneció, al mismo tiempo que una explosión de pirotécnia apareció en el cielo y los músicos en plataformas elevadas tomaron sus posiciones para comenzar con el show.



Foto: EL UNIVERSAL / Diego Simón Sánchez

De esta manera arrancó uno de los shows más esperados para muchos fanáticos que acudieron al festival, algunos de ellos con la cara pintada, haciendo tributo al característico maquillaje de los anfitriones, que fueron cabeza de cartel; el rostro blanco con alguna estrella negra.

“Ciudad de México, Hell and Heaven, esta noche es un honor estar con ustedes, déjenme ver sus brazos. Bienvenidos al cielo. Mi corazón es tuyo”, saludó la banda a sus fans.

Hubo incluso niños que también iban caracterizados como Kiss, cargados de hombros de sus padres, también llegaron fans de todas las edades, en pareja, amigos y en silla de ruedas.

Su desempeñó dejó complacidos a todos, aunque no se salvaron de las fallas técnicas que predominó en el festival, ya que algunas bandas como Avatar, tuvieron que enfrentarse a un micrófono que retrasó su presentación.

En el caso de Kiss, hubo lapsos en donde las pantallas laterales se apagaron, pero aún así el potente sonido de su arsenal resonó por todo este recinto al aire libre, en donde no pudieron faltar temás clásicos como “I was made for lovin´ you” o “Rock and roll all nite”, con esta última concluyeron su espectáculo.

Uno de los momentos más memorables fue cuando Paul Stanley “voló” entre el público, al lanzarse con un arnés hacia en medio de la pista general, lo cual provocó que todos levantaran sus celulares para capturar este momento.



Foto: EL UNIVERSAL / Diego Simón Sánchez

Los fuertes sonidos de los riffs y de la batería acompañaron toda la presentación que tuvo también canciones como “War machine”, “Psycho circus”, “Love gun”, “Black diamond”, “Do you love me” entre muchos más.

