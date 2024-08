“He sido la princesita de papá, pero también ruda”: Alicia Villarreal

Alicia Villarreal se describe como fuerte y autosuficiente; una mujer que nunca ha dependido de nadie gracias a la educación que recibió en su hogar y a los tropiezos de la vida. Pero tiene una visión particular de lo que significa empoderarse, en gran parte porque ha convivido, trabajado y aprendido del mundo de los hombres.

Su papá, que trabajaba en el mundo del transporte, la dotó de la filosofía del trabajo rudo, pero sin dejar de sentirse cómoda y feliz con la sutileza que regularmente se le atribuye a la mujer.

“He sido la princesita de papá en casa, pero me ha hecho ruda también”, reconoce en entrevista con EL UNIVERSAL.

El 31 de agosto, la cantante cumplerá 53 años de la mano con un disco Donde todo comenzó, próximo a lanzarse, y del que ya suena su primer sencillo “Mejor que tú”. Tema que, a tono con su postura de fortaleza, versa: “Mírame ahora, sabrás que no eres indispensable, que sobreviví a tus deseos de lastimarme”.

¿Cómo te definirías?

He sido una mujer con carácter fuerte, pero dentro de mí soy muy dulce y muy cariñosa, muy querendona también.

¿Este carácter fuerte te ha llevado a tener problemas?

En la industria me ha ayudado a avanzar y sí me ha creado problemas por luchar en el espacio que se me dé como mujer, como intérprete, compositora, productora. A veces tengo que pelearme con algunos, lo cual luego me afecta y tengo que solucionarlo; el carácter realmente me ha hecho avanzar, pero también reconozco que me ha hecho tener problemas.

¿Encontrar este balance después de años de carrera?

Yo digo que sí, la madurez nos da paz. De joven uno quiere tener una vida acelerada con estrés, quieres hacer todo, y cuando logras tus metas todavía quieres más.

¿Y cómo eras de adolescente?

Demasiado inquieta, los sustos que llevaba mi mamá conmigo y con mis dos hermanos fueron muchos. Mi papá se dedicaba al transporte, entonces conducimos muy chicos, ellos corrían autos, tenían tráileres, y yo corrí motocross muy joven, de los 17 a los 21 años. Entonces, fue un sufrimiento muy grande para mi mamá porque, además, soy mujer y de la primera generación de las que corrían en competencias en México.

Esto permeó en tu vida...

Claro, fui muy intrépida, muy aventada. Tuve muchos momentos difíciles, que angustiaban a mis papás, pero también me ayudó a crecer con confianza.

¿Qué te hizo ruda?

Conducir muy joven, trabajar con mi papá en la empresa, porque pues tenía 28 choferes y yo convivía con puros hombres, con toda la gente del taller, que eran puros mecánicos. Aprendí a no ofenderme porque hablaban malas palabras, cosas así. Eso me ha hecho mediar la vida de forma diferente porque siempre he convivido con puros músicos hombres y con gente del staff, casi siempre puros hombres. Tengo mujeres en mi equipo, pero prácticamente toda mi vida ha con ellos.

¿Qué aprendiste de tu papá?

Mi papá me ayudó mucho; cambio la llanta, si tengo un problema con un foco o un switch, lo cambio. Taladro la pared para poner unos cuadros. Yo hasta cambiaba las bujias de los camiones y carros junto a él; los prendíamos con un desarmador. Mis hijos también saben cambiar la llanta, saben prender el carbón y todas esas cosas que son muy de regios.

¿Consideras que antes había más machismo?

No, lo hay siempre. Todavía en este mercado, en este género y en esta vida se sigue luchando un poco con este aspecto masculino.

¿Y cómo eliminarlo?

Honestamente, ni siquiera creo que debería eliminarse al 100%, porque, en el fondo, también nos gusta el hombre macho, el hombre que se dedica a su mujer y le da todo. Hay diferentes tipos de mujeres y hombres. Yo sí espero que esta vida no nos haga tan reprimidas, pero sí que tengamos la oportunidad de ese panorama abierto y cada decisión sea individual.

¿Un consejo a las mujeres?

Primero es el amor propio, darnos la importancia de lo que somos, querernos y aceptarnos como somos, porque a veces queremos que el hombre no nos deje, no nos queremos sentir abandonadas. Lo bueno es que esto ya lo comienza a descubrir esta generación, que no se toman las relaciones tan a pecho.

