Joven vinculada con Cruz Martínez niega amorío y arremete contra "Ventaneando": "me han difamado fuertemente"

En medio de los señalamientos que la vinculan sentimentalmente con Cruz Martínez, integrante de los Kumbia Kings y esposa de Alicia Villarreal, la cantante venezolana Germaine Valentina rompió el silencio y, además de negar las acusaciones en su contra, las tachó de "calumnias" y una campaña prefabricada para dañar su imagen y carrera.

Desde hace unos días, la joven ha estado en el ojo del huracán por, supuestamente, haber tenido un amorío con Martínez. El escándalo estalló cuando se difundieron un par de fotografías en la que el también productor musical aparecía sospechosamente cerca de una mujer, en un antro de Monterrey, lo que desató especulaciones sobre una posible infidelidad.

A raíz de esto, algunos medios, como el programa "Ventaneando", aseguraron que Valentina era la tercera en discordia, ya que, días atrás, Martínez se declaró fan de su música y comenzó a trabajar con ella. Sin embargo, la cantante ha utilizado sus redes sociales para desmentir esta versión y dejar claro que su relación con Martínez es estrictamente laboral.

Lee también Alicia Villarreal rompe el silencio tras supuesta infidelidad de su esposo, Cruz Martínez

"No saben el daño que me están causando. Se me ha difamado fuertemente porque no paran de salir noticias cada cinco minutos de algo muy bajo y muy asqueroso", dijo en un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, arremetió contra la emisión de Azteca, en especial Pati Chapoy, y los exhortó a confirmar la información antes de difundirla

"Me da mucha tristeza que programas que yo admiraba y respetaba mucho, porque pensé que decían la verdad; personas que he admirado toda mi vida, como la señora Pati Chapoy, se hayan prestado para 'confirmar' una noticia totalmente falsa", agregó.









Germaine explicó que la joven de la fotografía no es ella, pero aún así han afectado su imagen ya que la tachan de querer usar al músico para impulsar su carrera, ahora que pretende incursionar en el regional mexicano.

"Ni siquiera soy yo. No saben cómo me están afectando, no soy famosa todavía, estoy en la lucha. Me duele que para más amarillismo están utilizando mi nacionalidad, las notas dicen: 'es una venezolana que está queriendo incursionar en el regional mexicano y entonces se metió en un matrimonio para sacar provecho y que le impulsen en la carrera", finalizó.

Por su parte, Alicia Villarreal, reconoció que su matrimonio atraviesa una crisis, aunque no ha confirmado ni desmentido los rumores de infidelidad. En declaraciones a los medios, Villarreal expresó que está procesando la situación con calma y madurez, y que aunque esta situación es dolorosa, está preparada para enfrentar lo que venga.

Lee también Alicia Villarreal revela que sufrió amenazas de aborto