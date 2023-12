Alicia Villarreal revela que sufrió amenazas de aborto

La cantante Alicia Villarreal recientemente abrió su corazón y compartió algunos de los momentos más difíciles que ha enfrentado en su vida personal, centrándose específicamente en sus embarazos y relaciones.

La artista, conocida por su éxito "Te quedó grande la yegua", fue entrevistada por la periodista Pati Chapoy. Aunque la charla completa estará disponible próximamente en su canal de YouTube, la comunicadora adelantó parte en "Ventaneando".

En el extracto compartido, Villarreal expresó su profundo amor por sus hijos Melenie Carmona, Cruz Ángelo y Felix Estéfano Martínez, describiéndolos como su "motor de vida" y elogiando la armonía en su convivencia. Sin embargo, la cantante confesó que le hubiera gustado disfrutar más plenamente de las últimas etapas de su maternidad.

Melenie es la primogénita, fruto de la relación de la famosa con el conductor Arturo Carmona, mientras que Ángelo y Félix son el resultado del amor entre Villarreal y el cantante y productor estadounidense Cruz Martínez.

La voz detrás de "Sólo contigo" comenzó diciendo que su último embarazo estuvo marcado por dificultades, especialmente debido a la "ruptura" entre Cruz Marínez y AB, hermano de la fallecida Selena Quintanilla. Recordemos que estas dos figuras artísticas se vieron envueltas en un conflicto legal relacionado con el nombre de Kumbia Kings, banda que fundaron juntos en los 2000. Este litigio alcanzó su punto álgido con denuncias por difamación y amenazas en 2006, presentadas tanto por Alicia como por Martínez en contra del familiar de la intérprete de "Como la flor": La tensión generada por estas disputas afectó significativamente la paz que la famosa anhelaba en ese momento.

“No haber tenido tranquilidad para disfrutar mi embarazo, porque me tocó ese rompimiento de Cruz con con AB , entonces viví muchas amarguras”, dijo.

Bajo este contexto, Villarreal contó que tuvo amenazas de aborto durante el embarazo de su hijo Félix. Sorprendentemente, esta no sabía que estaba embarazada y, al descubrirlo, se enfrentó al temor de que su bebé pudiera sentir que era una mala madre. "Me afligí tanto y recé tanto porque no quería que el bebé sintiera que era una irresponsable", externó.

Explicó cómo el estrés y la carga de trabajo a veces pueden desencadenar situaciones inesperadas, como la falta de conciencia de la ausencia del período. Ya que en su caso se percató de este síntoma a los dos meses.

“¿Qué irresponsable, verdad? Entonces me sentía mal y luego viene toda esta presión del trabajo, la crítica pública”, explicó.

A pesar de las adversidades, Villarreal y su esposo tomaron medidas para salvaguardar la salud y bienestar. Ante la presión que estaba enfrentado la famosa en su carrera, sugirió que la cantante se retirara temporalmente del mundo del espectáculo y que, además, limitaran las interacciones en su hogar. Esta decisión permitió que la artista descansara.

Agregó que previo a enterarse de que esperaba a su tercer bebé, tuvo un sangrado y llegó al hospital, fue entonces que: "(Me dijeron) usted está embarazada. Lloré mucho. Fue muy fuerte. Lo superamos... pero tuve que estar acostada mucho tiempo, estuve en reposo dos ocasiones del embarazo por amenaza de aborto", declaró.

La experiencia llevó a la artista a tomar la decisión de no tener más hijos. Además, expresó que también vivió complicaciones con el hermano de Félix, Ángelo.

