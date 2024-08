Alicia Villarreal rompe el silencio tras supuesta infidelidad de su esposo, Cruz Martínez

Los rumores de una supuesta separación entre Alicia Villarreal y su esposo, Cruz Martínez, han circulado en todos los medios durante las últimas horas; esto, luego de que se filtraran varias fotografías del integrante de los Kumbia King en un bar y sospechosamente cerca de otra mujer.

Las imágenes, que se filtraron a través de las redes sociales, mostraban al cantante disfrutando de una noche de fiesta, en compañía de una misteriosa y muy joven mujer, de la que, hasta el momento, se sabe que es cantante y tendría la misma edad de Melenie Carmona, su hijastra.

Ahora, y ante los señalamientos de infidelidad, fue la intérprete de "Y te aprovechas" quien decidió dar la cara y confirmó que su matrimonio pasa por una fuerte crisis.

Lee también Alicia Villarreal revela que sufrió amenazas de aborto

En entrevista para el programa De Primera Mano, Villarreal explicó todavía no ha podido hablar con su pareja; sin embargo, se tomará un tiempo prudente para hacer frente a lo que está sucediendo: "Me voy a dar mi tiempo, me voy a sentar a platicar (con él). Es una relación adulta. Somos dos adultos, hemos vivido muchas cosas. Muchas cosas han sido ciertas, otras no”, dijo.

Alicia también confesó que se siente muy dolida, pero, a pesar de ello, está lista para enfrentar cualquier cosa que suceda “A todas las mujeres nos duele cuando sentimos que algo está mal, ¿verdad?, porque tenemos una relación de mucho tiempo, una familia... pero también soy una mujer madura que ha enfrentado tanto, que estoy lista para lo que tenga que suceder”, agregó.





EXCLUSIVA #AliciaVillarreal ACLARA rumores de INFIDELIDAD por #CruzMartínez, asegura que enfrentan momentos difíciles. Además, nos deleitó con su nuevo sencillo #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/4cpInmPzUI — De Primera Mano (@deprimeramano) August 7, 2024





Aunque, al aire, no confirmó si esta situación marca el fin de su relación, de más de 20 años, con Martínez; el conductor Gustavo Adolfo Infante aseguró que, después de esa charla, Villarreal le confesó su decisión de no perdonar al músico y productor estadounidense.

“Al terminar la entrevista me dijo: ‘Gustavo, no es la primera y va a ser la última, porque esto ya se acabó’. Ya es definitivo que no hay vuelta atrás”.

Así se enteró Alicia de la infidelidad de su esposo

La situación que enfrenta la cantante no sólo tomó al público por sorpresa, también a ella misma; y es que, a pesar de que las imágenes ya habían recorrido todas las plataformas digitales, Villarreal las desconocía ya que ese encontraba en plena promoción de su más reciente sencillo.

No fue hasta un breve encuentro con la prensa, que la rubia se enteró de lo que pasaba a sus espaldas; y es que uno de los reporteros la cuestionó directamente sobre la presunta infidelidad:

"¿Perdonarías una infidelidad?", preguntó el periodista; a lo que ella respondió: "Pues no, ¿quién perdonaría una infidelidad?", respondió ella.

Después el reportero lanzó el balde de agua fría, ocasionando que Alicia solo esbozara una sonrisa nerviosa y se diera la vuelta:"Te lo pregunto porque acaba de salir una foto de Cruz Martínez en un centro nocturno, con una chica, ¿qué me dices de eso".

Cabe destacar que, hasta el momento, Cruz no se ha pronunciado al respecto, lo que le ha dado fuerza a las versiones de que ambos ya están separados.





Lee también Alicia Villarreal dice "no soy pedinche", ¿una indirecta para Aracely Arámbula?