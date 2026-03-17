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El actor británico John Alford, cuyo nombre legal era John Shannon, falleció el 13 de marzo de 2026 mientras cumplía su condena en prisión, según reporta TMZ. La noticia fue confirmada por autoridades penitenciarias, quienes indicaron que, siguiendo el protocolo habitual, el Defensor del Pueblo de Prisiones realizará una investigación sobre el deceso.

Alford, de 54 años, fue una figura popular de la televisión en los años 80 y 90 por su participación en series como "Grange Hill" y "London's Burning". No obstante, su trayectoria profesional se descarriló debido a diversos problemas legales, destacando una condena previa por tráfico de drogas.

En septiembre de 2025, el actor fue hallado culpable de delitos sexuales contra dos menores de edad (de 14 y 15 años) por hechos ocurridos en 2022. A pesar de que Alford siempre sostuvo su inocencia, en enero de este año comenzó a cumplir una sentencia de 8 años y 6 meses de cárcel.

Lee también:

¿De qué culparon al actor John Alford?

En septiembre de 2025, fue declarado culpable de agredir sexualmente a dos adolescentes de 14 y 15 años.

Los delitos ocurrieron en abril de 2022 en una casa en Hertfordshire. Incluyeron cuatro cargos de actividad sexual con la menor de 14 años y cargos de agresión sexual y penetración contra la de 15 años.

El 14 de enero de 2026, fue sentenciado a ocho años y medio de prisión. Durante el juicio, el actor negó los hechos, alegando que se trataba de una "trampa".

Alford ya había tenido problemas legales previos; en 1997 fue encarcelado por suministrar drogas a un periodista encubierto, lo que afectó significativamente su carrera actoral en el Reino Unido.

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