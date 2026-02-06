Manuel Mijares lució molesto durante la conferencia de prensa que ofreció en el Lunario, y en la que anunció su concierto sinfónico en el Auditorio Nacional el mes entrante. Mientras repasaba las fechas que tendrá este año, se escuchó una risa en el recinto, causando que el cantante se detuviera y preguntara: “¿Quién se está riendo o qué está pasando?, ¿puedo seguir?”

El cantante, educado como es, dejó ver también que no le gustan las faltas de respeto a su trabajo. Seguro quien emitió semejante risa aprendió la lección de comportarse.

Damián Alcázar ya no sabe qué hacer con las redes falsas

Damián Alcázar no encuentra la manera de acabar con las cuentas fake que tiene en redes sociales. El actor de “El infierno” y “La ley de Herodes” ha dicho varias veces que no es fan de las plataformas e, incluso, su equipo se ha propuesto cancelar las existentes en X, pero los intentos no han tenido éxito.

Esta semana circuló el rumor de que había muerto y fue justo una cuenta pirata la que negó el deceso. El problema es que en esa perfil se tocan temas políticos apoyando a la 4T y hasta insultando a otros partidos, algo que el Alcázar de carne y hueso no hace. La única cuenta oficial de Alcázar se encuentra en Instagram y su equipo la utiliza estrictamente para hablar de proyectos audiovisuales.

Damián Alcázar y sus problemas con las redes sociales. Foto: Clasos





Rulli sin plan para el 14 de febrero pero con buena compañía

Sebastián Rulli dejó entrever que no tiene grandes planes para celebrar el Día del amor, pero sí confirmó que la compañía que tendrá será la de su amada Angelique Boyer, con quien lleva 12 años de noviazgo.

El galán de telenovelas dijo que “sobre la marcha” podría improvisar una escapadita romántica para no dejar pasar la fecha: “Haré trámites y cosas pendientes, y planear una cena en algún momento”, dijo el actor respecto al día de los novios y a la posibilidad de agasajar a su amada Angelique, de quien dijo: “soy su fan”.

Sebastián Rulli. Foto: Mariana Lebrija / EL UNIVERSAL

