Gypsy Rose Blanchard presume que tiene sexo todas las noches y defiende a su esposo de las críticas

A poco menos de una semana de haber obtenido su libertad condicional, Gypsy Rose Blanchard ya disfruta de las mieles de su matrimonio con el ciudadano Ryan Scott Anderson, y la joven no se cansa de contarlo a los cuatro vientos, pues anoche, mientras trataba de defender a su esposo por las críticas que ha recibido en redes sociales, donde es considerardo un hombre "extraño" que está aprovechándose de la vulnerabilidad de su pareja, ella asegura que la ha hecho muy feliz, sobre todo, durante las noches.

Fue el pasado 28 de noviembre cuando Gypsy Rose, detenida en 2015 y sentenciada en 2016 a 10 años de prisión, fue liberada tras obtener la libertad condicional, tras ocho años presa en el Centro Correccional Chillicothe en Missouri, luego de ser la autora intelectual del asesinato de su madre Dee Dee Blanchard, que la obligaba a fingir que padecía diferentes enfermedades, al asegurar que no podía andar sin una silla de ruedas, y que además sufría alteraciones cromosómicas, distrofia muscular, un leve retraso mental, entre otras.

Desde su detención, hace nueve años, la historia de Gypsy Rose conmovió a la población estadounidense y, más recientemente, su historia fue conocida en otras partes del mundo, debido a "The act", la mini serie que narra su vida y los efectos que el síndrome de Munchausen por poder causó en la madre de la joven, que tenía una necesidad enfermiza de adjudicar padecimientos ficticios a su hija, a la que, además, le hizo creer por muchos años que seguía siendo menor de edad, a pesar de que contaba con más de 18. De hecho, el asesinato, efectuado junto a su exnovio Nicholas Godejohn, se llevó a cabo cuando ella tenía 24 años.

Por ello, los ojos de la opinión pública voltearon a ver el caso cuando se dio a conocer que Gypsy saldría de la prisión y, aunque no hubo imágenes que captaran su liberación, ya que dejó el recinto penitenciario en la madrugada, fue de conocimiento público que su esposo, Ryan Scott Anderson, fue quien la recibió afuera de las instalaciones de Chillicothe.

Ryan y Gypsy se conocieron en 2020, cuando él le envió una carta, luego de que un amigo le constase que le escribiría al preso Tiger King, quien fue condenado a 22 años de prisión por contratar a dos hombres con el objetivo de asesinar a Carole Baskin, fue así que Anderson se animó a escribirle a la joven, a quien conoció meses después y con la que se casó en 2022, tras recibir un permiso especial de la prisión.

Y aunque Blanchard, de 32 años, se ha mostrado dichosa a lado de su esposo, de 38, en redes sociales, los seguidores de Gypsy desconfían de las buenas intenciones de Ryan, quien tema que cumpla con los mismos patrones de manipulación que Dee Dee y el ex de la joven, Nicholas, ejercían en su contra.

Pero ahora que Gypsy Rose es libre no se ha quedado callada y, tras leer los comentarios en los que atacan a su marido, se dio a la tarea no sólo de desacreditar las versiones de que es manipulada, sino que aconsejó a su esposo para que no sea afectado por los mensajes que recibe en sus redes sociales y aprovechó para hablar un poco de su vida íntima, al destacar que, desde que dejó la prisión, ha pasado noches de pasión junto a Ryan.

Esto escribió:

"Ryan, no escuches a los ´haters´, te amo y tú me amas, no debemos nada a nadie, nuestra familia es la que importa. Si obtienes ´likes´y buenos comentarios, genial, pero si obtienes odio de quien venga, entonces da igual, porque ELLOS NO IMPORTAN. Además, están celosos porque estás rompiendo mi mundo cada noche, sí... ya lo dije, la D es fuego, esposa feliz, vida feliz".

Inmediatamente, Ryan contestó, asegurando que los comentarios negativos no le quitaban el sueño, a diferencia de su amada esposa con quien está aprovechando cada momento perdido.

"¿Quién dijo que me importa un carajo lo que esa gente celosa dice?, jajaj de cualquier manera, ven a buscarme, bebé?", respondió.

melc