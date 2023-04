Hablar de Grupo Firme ya no sólo se trata de mencionar el increíble éxito que han conseguido en muy poco tiempo, de la cantidad de premios que han recibido o los récords que han roto, como el de 2022 cuando lograron juntar a mas 280 mil persona en la plancha del Zócalo Capitalino.

Eduin Caz y compañía también se han convertido en sinónimo de polémica, ya sea por sus controvertidos conciertos, sus relaciones sentimentales o la maneta en la que deciden pasar su tiempo libre. En esta ocasión, los originarios de Tijuana están siendo duramente criticados por los usuarios de las redes sociales por una "inocente" fiesta que realizaron junto al rapero Tekashi 69.

Firme y el cantante estadounidense compartieron escenario hace unos días, cuando este último acudió como invitado especial a un show que la banda ofreció en Florida. Ahí mismo, anunciaron al público que muy pronto lanzarán una colaboración juntos, la cual han calificado como una bomba. Al parecer, la convivencia hizo que se estrecharan lazos entre los músicos y el cantante y ahora no sólo mantienen una relación laboral, también una fuerte amistad que decidieron celebrar de manera muy particular.

La agrupación y el rapero compartieron escenario durante uno de los conciertos que Firme ofreció en Florida. Foto: Instagram

A través de sus redes sociales, Caz, vocalista del grupo, publicó un video en el que aparece con el resto de sus compañeros y Tekashi al interior de una alberca, usando solo su ropa interior, mientras rocían alcohol por todos lados y cantan un tema de Alfredo Olivas.

Aunque ya es bien sabido que los intérpretes de "Ya supérame" no tienen un estilo de vida precisamente muy tranquilos, el clip ha comenzado a dividir opiniones, y es que mientras algunos aseguran que es la prueba viviente de una muy buena "borrachera" otros creen que sus excesos están a punto de rebasarlos.









"Si no eres mexicano por favor guarda tus comentarios. Solo los mexicanos entenderán el tipo de peda que es esta", "Ahora entiendo porqué lo dejó la mujer", "Eduin necesita salir del closet", "Se puso rara la fiesta", "Qué acabo de ver", "Cada que publican video es pura tomadera y bailes indecentes. Ya no son los mismos, se les subió la fama", "Son un mal ejemplo para las familias", "Ya aburren", "Ahora sí le mandan el papel para la firma del divorcio", son sólo algunos comentarios que se pueden leer.

Esta no es la primera vez que tanto Caz como el resto de los integrantes llaman la atención por mostrarse en una situación similar. Hace unas semanas, el líder de Firme se convirtió en el blanco de ataques tras publicar varias historias en su cuenta de Instagram de una fiesta que decidió realizar con sus amigos, aunque en aquella ocasión las cosas no parecían hacerse salido tanto de control, los usuarios no lo perdonaron pues acababa de anunciar que se había separado de su esposa, Daisy Anahy.

Eduin y su esposa se separaron después de 13 años de relación Foto: Instagram

