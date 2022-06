Gomita acusa al programa "Hoy" de afectar su salud mental, productora le contesta

Tal parece que el nombre de Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita’ siempre está ligado a la polémica, no solo por sus cambios físicos también por los problemas familiares que ha enfrentado en los últimos meses y ahora, por el pleito que protagoniza con la productora del programa “Hoy”, Andrea Rodríguez.

Gomita fue anunciada como una de las participantes del reality “Las estrellas bailan en Hoy”, mismo que marcó su regreso a Televisa, tras más de seis años de ausencia; sin embargo, hace tan solo unos días la payasita decidió abandonar la competencia argumentando que atravesaba fuertes problemas de ansiedad y depresión, derivado al difícil proceso que enfrentó contra su padre, a quien acusó de haberla agredido física y psicológicamente.

Sin embargo, más tarde utilizó su canal de YouTube para mostrar su descontento con el programa y la empresa, pues reveló que había recibido malos tratos de la producción, los vestuaristas y hasta de los jueces, casi desde el día uno. Además, confesó que ejercían demasiada presión en ella y que hasta se negaron a pagarle, con la excusa de que le darían proyección a su carrera.

Ordaz aseguró que la gota que derramó el vaso fue la actitud que le demostró Rodríguez, pues en una ocasión en la que aseguró no sentirse bien quería obligarla a salir al escenario.

“Baja la productora y me dice ‘¿Qué tienes?’ y le digo ‘es que no tengo la coreografía completa, llevo dos días en depresión’. (Me respondió) ‘Pues aquí tienes que cumplir y si estás en depresión voy a sacarte de las greñas de donde estés y vas venir’”, dijo.



La productora le contesta

Ante estas declaraciones, Andrea Rodríguez no se quedó callada y le respondió a la joven. La productora detalló que no sabe que es lo que pasó con la influencer, pero desmintió que estuviera participando sin ningún tipo de sueldo.

“Por supuesto que tenía un sueldo, pero ella dice que no va a cobrar, bueno, pues ya no se le pagará”, dijo a los medios.

Asimismo, afirmó que siempre tuvo un trato cordial con Araceli, inlcuso que ella misma le explicó la dinámica del concurso, Respecto a la última conversación que tuvieron, Andrea señaló que sus palabras fueron sacadas de contexto, pues solo estaba bromeando con ella para intentar ayudarla con su depresión:

Yo lo uso de broma; ‘Ándale bebé, si no, te voy a tener que sacar de las greñas de tu casa’, es una broma, pero bueno, a veces la gente saca de contexto las cosas”.

Por último, Andrea Escalona, sobrina de Rodríguez aprovechó para mandarle un mensaje al público y destacó que pese a que le abrieron las puertas a Gomita para demostrar quien era, ella no supo aprovecharlo: “ Loúnico que hizo Andrea (Rodríguez) fue abrirle las puertas del programa más exitoso de las mañanas; y lo único que hizo (‘Gomita’) fue dejar tirado el trabajo”, finalizó.

Hasta ahora la influencer no ha respondido a las palabras de la productora y su sobrina; sin embargo, ya no podrá volver al concurso, pues la producción anunció que será la conductora Estefaní Ahumada quien ocupe su lugar.

